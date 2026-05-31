Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την Πάτρα και την Αρχαία Ολυμπία μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 31 Μαΐου, με θύματα έναν πατέρα και τον γιο του, οι οποίοι ξεκίνησαν για μία βόλτα με τη μοτοσυκλέτα τους και δεν επέστρεψαν ποτέ στο σπίτι.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μια οικογενειακή στιγμή μετατράπηκε σε τραγωδία, αφήνοντας πίσω μια οικογένεια που καλείται να διαχειριστεί μια αδιανόητη απώλεια.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην έξοδο της Πάτρας, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο, κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτριος Τόφαλος». Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, η μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαιναν πατέρας και γιος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Η κινητοποίηση των διασωστικών δυνάμεων ήταν άμεση, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά για να διευκολυνθεί η επιχείρηση των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο φορούσαν κράνη, ωστόσο η σφοδρότητα της σύγκρουσης αποδείχθηκε μοιραία.

Πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους με διαφορά λίγων ωρών

Ο νεαρός γιος τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέληξε στο σημείο του δυστυχήματος, βυθίζοντας από τις πρώτες στιγμές συγγενείς και φίλους στο σοκ.

Ο πατέρας μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Λίγες ώρες αργότερα, όμως, υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, πρόκειται για τον 52χρονο Διονύσιο Γκέκα και τον 17χρονο γιο του Ηλία-Κωνσταντίνο, με καταγωγή από την Αρχαία Ολυμπία και τόπο διαμονής την περιοχή Κοτρώνη.

«Δεν μπορούν να το πιστέψουν»

Άνθρωποι που γνώριζαν την οικογένεια μιλούν για έναν εργατικό οικογενειάρχη, έμπειρο οδηγό μοτοσυκλέτας, που είχε δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση ανακύκλωσης και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία.

Για τον νεαρό γιο του, φίλοι και γνωστοί μιλούν για ένα παιδί ευγενικό, κοινωνικό και αγαπητό, με μεγάλη αγάπη για το μπάσκετ και τη ζωή που μόλις άνοιγε μπροστά του.

Πίσω τους αφήνουν τη σύζυγο και μητέρα της οικογένειας, καθώς και τη δεύτερη κόρη τους, οι οποίες καλούνται πλέον να διαχειριστούν μια διπλή απώλεια που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.