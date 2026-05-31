Ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια αναδείχθηκε παίκτης της σεζόν στο Champions League ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία κατέκτησε ξανά το τρόπαιο, εκπροσωπείται από πέντε παίκτες στην κορυφαία 11άδα.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η γαλλική ομάδα στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, καθώς μετά το περσινό 5-0 επί της Ίντερ ήρθε η φετινή νίκη επί της Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση.

Η Παρί ισοφάρισε με πέναλτι του Ντεμπελέ που κέρδισε ο Γεωργιανός εξτρέμ, ο οποίος με 10 γκολ και 6 ασίστ αναδείχθηκε παίκτης της σεζόν στο Champions League και θέτει πολύ δυνατή υποψηφιότητα πλέον για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας.

Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την κορυφαία 11άδα της σεζόν, η Παρί κυριαρχεί καθώς πέντε παίκτες της βρίσκονται σε αυτή και ακολουθούν η Άρσεναλ με τρεις, η Μπάγερν Μονάχου με δύο και η Ατλέτικο Μαδρίτης με έναν.

Συγκεκριμένα, η 11άδα της σεζόν στο Champions League, όπως ανακοίνωσε η UEFA, αποτελείται από τους Ράγια, Γιορέντε, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Μέντες, Ολίσε, Ράις, Βιτίνια, Κβαρατσχέλια, Ντεμπελέ, Κέιν.