Τόσο για την εικόνα της σημερινής τηλεόρασης όσο και για τη νέα συνθήκη στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Αυτιάς στην κάμερα της εκπομπής “Σαββατοκύριακο παρέα” και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Νινιού την Κυριακή.

Μάλιστα, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υπενθύμισε με νόημα την ανάγκη να αποχωρεί κάποιος άνθρωπος της τηλεόρασης στο πικ της καριέρας του.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Αυτιάς σημείωσε χαρακτηριστικά πως “βλέπω πρωινή ενημέρωση αλλά θα σας πω το εξής. Ό,τι δεν ανανεώνεται, πεθαίνει και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στη ζωή. Τριανταπέντε χρόνια, είχα παλιώσει πια, για όνομα του Θεού. Έπρεπε να ‘ρθουν νέοι άνθρωποι για να δουλέψουν και είναι πάρα πολλοί νέοι με αξία”.

“Η τηλεόραση δεν είναι Μητρόπολη, για να ‘σαι για μια ζωή. Έχει ημερομηνία λήξεως, απλά πρέπει να ξέρεις πότε φεύγεις. Και όταν μεσουρανείς, τότε πρέπει να φύγεις για να δώσεις τόπο στα νέα παιδιά. Αυτό έκανα”.

“Η Λένα Φλυτζάνη εργάζεται πάρα πολύ, από ρεπόρτερ. Την πέτυχα τη Λένα, είμαι υπέρ της ανανέωσης. Είμαι υπέρ της μετακίνησης και υπέρ των νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται στους πάντες” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Γιώργος Αυτιάς στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στο μαγκαζίνο της Κατερίνας Καραβάτου στον ΑΝΤ1.