Μία μέρα μετά την ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League, η Άρσεναλ έκανε παρέλαση στους δρόμους του Λονδίνου για την κατάκτηση της Premier League και αποθεώθηκε από χιλιάδες οπαδούς της.

Οι Λονδρέζοι στέφθηκαν πρωταθλητές Αγγλίας για πρώτη φορά μετά το 2004, με τον τελικό του Champions League όμως να ακολουθεί λίγες μέρες μετά, αποφάσισε να περιμένει για την καθιερωμένη βόλτα στους δρόμους της πόλης με ανοιχτό λεωφορείο.

Ο Μικέλ Αρτέτα και οι παίκτες του, προφανώς, ήθελαν να έχουν μαζί τους και την κούπα με τα μεγάλα αυτιά, ήθελαν να γιορτάσουν ως πρωταθλητές Αγγλίας για 14η φορά και πρωταθλητές Ευρώπης για πρώτη, στη Βουδαπέστη όμως ηττήθηκαν από την Παρί Σεν Ζερμέν στη διαδικασία των πέναλτι.

Μια ήττα που πίκρανε τους οπαδούς της, όχι τόσο πολύ όμως, ώστε να ξεχάσουν την τεράστια χαρά που πήραν για την κατάκτηση της Premier League και την οποία έδειξαν ξανά την Κυριακή (31/5), καθώς δεκάδες χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους του Λονδίνου για να αποθεώσουν την ομάδα τους.