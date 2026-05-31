Ο Παναθηναϊκός ξέρει πλέον τους 24 πιθανούς αντιπάλους του στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League, ενώ άλλοι 19 θα προκύψουν από τα αποτελέσματα ζευγαριών του 1ου προκριματικού γύρου.

Οι «πράσινοι» θα αρχίσουν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους για τη νέα σεζόν από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League και είναι στο γκρουπ των ισχυρών, άρα θα είναι και το φαβορί για την πρόκριση στον 3ο, αν είναι σοβαροί.

Στον Παναθηναϊκό ξέρουν, πλέον, τους 24 από τους πιθανούς αντιπάλους τους και θα περιμένουν τα αποτελέσματα του 1ου προκριματικού γύρου για να προκύψουν άλλοι 19.

Οι ισχυροί

Μπράγκα

Άγιαξ

Κοπεγχάγη

Γάνδη

Ραπίντ Βιέννης

Παναθηναϊκός

Λουντογκόρετς

Στεάουα Βουκουρεστίου

Ράκοφ

Παρτίζαν

Λουγκάνο

ΑΕΚ Λάρνακας

Μπασακσεχίρ

Ριέκα

Κλουζ

Ελσίνκι

Ζρίνσκι

Νικητής ζευγαριού RFS

Νικητής ζευγαριού Αστάνα

Μπραν

Νικητής ζευγαριού Ζάλγκιρις

Νικητής ζευγαριού Σκεντίγια

Νόα

Σπαρτάκ Τρνάβα

Νικητής ζευγαριού Μπαλκάνι

Νικητής ζευγαριού Πιούνικ Ερεβάν

Χράντετς Κράλοβε

Νικητής ζευγαριού Λίνφιλντ

Αούστρια Βιέννης

Κατοβίτσε

Νικητής ζευγαριού Χάμρουν Σπάρτανς

Βαντούζ

Νόρντζελαντ

Τομπόλ

Νικητής ζευγαριού Μιλσάμι

Νικητής ζευγαριού Λεβάντια Ταλίν

Νικητής ζευγαριού Πάιντε Λινάμεσκοντ

Απόλλων Λεμεσού

Χιμπέρνιαν

ΗΒ

Σιόν

Νικητής ζευγαριού Ντιφερντάνζ

Νικητής ζευγαριού Ντινάμο Μινσκ

Οι ανίσχυροι

Νικητής ζευγαριού Βλάζνια

Πανεβέζις

Νικητής ζευγαριού Νέφτσι Μπακού

Μάδεργουελ

Νικητής ζευγαριού Βίκινγκουρ

Νικητής ζευγαριού Λα Φιορίτα

Ντουνάισκα Στρέντα

ΓΚΑΪΣ

Γκέτεμποργκ

Βαραζντίν

Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ

Νικητής ζευγαριού Ντέτσιτς

Νικητής ζευγαριού Ντίλα Γκόρι

Ηττημένος ζευγαριού Ζίλινα

Ηττημένος ζευγαριού Βοϊβοντίνα

Νικητής ζευγαριού ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ

Χάποελ Τελ Αβίβ

Πάξι

Ντέμπρετσεν

Πολισία Ζίτομιρ

Τσερκάσι

Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο

Ηττημένος ζευγαριού Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ

Νικητής ζευγαριού Σαράγεβο

Νικητής ζευγαριού Ατλέτικ Κλουμπ Ντ’ Εσκάλδες

Νικητής ζευγαριού Σεντ Τζόζεφ’ς

Νικητής ζευγαριού Ντινάμο Τιφλίδας

Νικητής ζευγαριού Αλασκέρτ

Κόπερ

Μπράβο

Ηττημένος ζευγαριού Αλουμίνι

Τουράν Τοβούζ

Ζιμπρού Κισινάου

Νικητής ζευγαριού Τορπέντο Κουτάισι

Βαλούρ

Άουντα

ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Σέλμπουρν

Ηττημένος ζευγαριού Ντέρι

Ηττημένος ζευγαριού Βέστρι

Ντουκατζίνι

Βαλέτα

Κολερέιν