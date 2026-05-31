Ο Παναθηναϊκός ξέρει πλέον τους 24 πιθανούς αντιπάλους του στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League, ενώ άλλοι 19 θα προκύψουν από τα αποτελέσματα ζευγαριών του 1ου προκριματικού γύρου.
Οι «πράσινοι» θα αρχίσουν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους για τη νέα σεζόν από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League και είναι στο γκρουπ των ισχυρών, άρα θα είναι και το φαβορί για την πρόκριση στον 3ο, αν είναι σοβαροί.
Οι ισχυροί
Μπράγκα
Άγιαξ
Κοπεγχάγη
Γάνδη
Ραπίντ Βιέννης
Παναθηναϊκός
Λουντογκόρετς
Στεάουα Βουκουρεστίου
Ράκοφ
Παρτίζαν
Λουγκάνο
ΑΕΚ Λάρνακας
Μπασακσεχίρ
Ριέκα
Κλουζ
Ελσίνκι
Ζρίνσκι
Νικητής ζευγαριού RFS
Νικητής ζευγαριού Αστάνα
Μπραν
Νικητής ζευγαριού Ζάλγκιρις
Νικητής ζευγαριού Σκεντίγια
Νόα
Σπαρτάκ Τρνάβα
Νικητής ζευγαριού Μπαλκάνι
Νικητής ζευγαριού Πιούνικ Ερεβάν
Χράντετς Κράλοβε
Νικητής ζευγαριού Λίνφιλντ
Αούστρια Βιέννης
Κατοβίτσε
Νικητής ζευγαριού Χάμρουν Σπάρτανς
Βαντούζ
Νόρντζελαντ
Τομπόλ
Νικητής ζευγαριού Μιλσάμι
Νικητής ζευγαριού Λεβάντια Ταλίν
Νικητής ζευγαριού Πάιντε Λινάμεσκοντ
Απόλλων Λεμεσού
Χιμπέρνιαν
ΗΒ
Σιόν
Νικητής ζευγαριού Ντιφερντάνζ
Νικητής ζευγαριού Ντινάμο Μινσκ
Οι ανίσχυροι
Νικητής ζευγαριού Βλάζνια
Πανεβέζις
Νικητής ζευγαριού Νέφτσι Μπακού
Μάδεργουελ
Νικητής ζευγαριού Βίκινγκουρ
Νικητής ζευγαριού Λα Φιορίτα
Ντουνάισκα Στρέντα
ΓΚΑΪΣ
Γκέτεμποργκ
Βαραζντίν
Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ
Νικητής ζευγαριού Ντέτσιτς
Νικητής ζευγαριού Ντίλα Γκόρι
Ηττημένος ζευγαριού Ζίλινα
Ηττημένος ζευγαριού Βοϊβοντίνα
Νικητής ζευγαριού ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ
Χάποελ Τελ Αβίβ
Πάξι
Ντέμπρετσεν
Πολισία Ζίτομιρ
Τσερκάσι
Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο
Ηττημένος ζευγαριού Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ
Νικητής ζευγαριού Σαράγεβο
Νικητής ζευγαριού Ατλέτικ Κλουμπ Ντ’ Εσκάλδες
Νικητής ζευγαριού Σεντ Τζόζεφ’ς
Νικητής ζευγαριού Ντινάμο Τιφλίδας
Νικητής ζευγαριού Αλασκέρτ
Κόπερ
Μπράβο
Ηττημένος ζευγαριού Αλουμίνι
Τουράν Τοβούζ
Ζιμπρού Κισινάου
Νικητής ζευγαριού Τορπέντο Κουτάισι
Βαλούρ
Άουντα
ΤΣΣΚΑ Σόφιας
Σέλμπουρν
Ηττημένος ζευγαριού Ντέρι
Ηττημένος ζευγαριού Βέστρι
Ντουκατζίνι
Βαλέτα
Κολερέιν