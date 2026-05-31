Να φύγει από τον ΠΑΟΚ μετά το τέλος του Μουντιάλ 2026 θα επιδιώξει ο Χόρχε Σάντσες σύμφωνα με ΜΜΕ στο Μεξικό, τα οποία υποστηρίζουν πως του οφείλονται δύο μισθοί.

Ο «δικέφαλος του βορρά» απέκτησε τον περασμένο Ιανουάριο τον 28χρονο Μεξικανό μπακ μετά τη συμφωνία με την Κρουζ Αζούλ για 2,5 εκατ. ευρώ, προσφέροντάς του συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Σύμφωνα με τους συμπατριώτες του, όμως, ο Σάντσες θέλει να φύγει.

Όπως αναφέρουν στο Μεξικό, ο ΠΑΟΚ χρωστάει δύο μισθούς στον διεθνή δεξιό μπακ, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από ευρωπαϊκές ομάδες, όσο και από δύο ομάδες της πατρίδας του.

Το πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα και αν ισχύουν ή όχι όσα λένε οι Μεξικανοί θα φανεί προσεχώς, με τον Σάντσες να ολοκληρώνει τη φετινή σεζόν έχοντας 11 συμμετοχές.