Υπάρχουν ανακοινώσεις διαχείρισης κρίσεων και υπάρχουν και ανακοινώσεις που κάνουν τους πάντες να κοιτάζουν δεύτερη φορά την οθόνη για να σιγουρευτούν ότι διάβασαν σωστά.

Λίγες ώρες μετά τη βύθιση του τουριστικού σκάφους Big Boss Diamond ανοιχτά της Μαρμαρίδας και ενώ 148 επιβάτες, ανάμεσά τους και παιδιά, είχαν μόλις ζήσει στιγμές απόλυτου πανικού εγκαταλείποντας το πλοίο, η εταιρεία αποφάσισε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για μια διαφορετική ενημέρωση, ένα επιθετικό marketing: τα tours συνεχίζονται κανονικά.

Στο μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα social media, η εταιρεία ευχαρίστησε όσους ανησύχησαν για την κατάσταση και έσπευσε να ενημερώσει ότι μέχρι να επισκευαστεί το Big Boss Diamond, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται με άλλο σκάφος.

Με απλά λόγια: το πλοίο χάθηκε, το πρόγραμμα όχι.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κολπίσκο στη νότια πλευρά του Κεραμεικού Κόλπου, βορειοδυτικά της Σύμης, όταν το σκάφος άρχισε να παίρνει επικίνδυνη κλίση και τελικά βυθίστηκε, προκαλώντας σκηνές πανικού. Ευτυχώς, όλοι διασώθηκαν, ωστόσο τα αίτια της βύθισης εξακολουθούν να διερευνώνται.

Αυτό που μάλλον δεν χρειάζεται διερεύνηση είναι η επιλογή του timing στην επικοινωνία: από το «εγκαταλείψτε το πλοίο» στο «κλείστε θέση για το επόμενο tour» μέσα σε λίγες ώρες.

Γιατί αν υπάρχει ένα μήνυμα που πέρασε ξεκάθαρα προς τα έξω, είναι ότι το marketing δεν βυθίζεται εύκολα.

Γιατί αν κάτι έπρεπε να μάθουν οι επιβάτες μετά τον πανικό που έζησαν, είναι ότι… το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά.