Περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο ο Γιώργος Λιάγκας την προσέγγισε αποκάλυψε η Μαρία Αντωνά, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα».

Με αφορμή τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει μέσα στην εβδομάδα στην Κατερίνα Καινούργιου και ύστερα από σχετική ερώτηση της Κατερίνας Καραβάτου, η ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε πιο ανοιχτά για το πώς ξεκίνησε η μεταξύ τους γνωριμία και τι ήταν αυτό που την έκανε να ξεχωρίσει τον παρουσιαστή.

«Κάποια στιγμή, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, μου είπε ότι: “Ξέρεις τι; Θέλω να σου πω κάτι, μπορεί να μην είναι η κατάλληλη στιγμή, να μην είναι τώρα το κατάλληλο μέρος γι’ αυτό”… Δεν μου είπε ακριβώς “μου αρέσεις πάρα πολύ”, αλλά με συγκίνησε πάρα πολύ», περιέγραψε χαρακτηριστικά η Μαρία Αντωνά.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως, μετά από πολλά χρόνια εκτός διαδικασίας φλερτ, δεν ήταν εύκολο να αφεθεί ξανά σε μια νέα γνωριμία.

«Είχα πάρα πολλά χρόνια να μπω σε μία διαδικασία να φλερτάρω με έναν άνθρωπο… μπορεί και δεκαετία. Όταν έρχεται ξανά αυτή η στιγμή στη ζωή σου και βγαίνεις εκεί έξω για να δεις τι συμβαίνει, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να βρεις έναν άνθρωπο που πραγματικά να ταιριάζει στα δικά σου μέτρα και σταθμά», ανέφερε.

Όπως εξομολογήθηκε, ένας από τους βασικούς λόγους που ο Γιώργος Λιάγκας ξεχώρισε για εκείνη ήταν ο τρόπος που την έκανε να νιώσει.

«Ένας λόγος που ξεχώρισα τον Γιώργο είναι γιατί είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά μου έβγαλε συναίσθημα και με συγκίνησε. Αλήθεια», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια ξεκαθάρισε, μάλιστα, πως η σχέση τους δεν ξεκίνησε με τον τρόπο που πολλοί ίσως φαντάζονται, αλλά μέσα από τη χημεία και την έλξη που αναπτύχθηκε μεταξύ τους.

«Δεν είναι αυτό που ξέρουμε όλοι. Εγώ δεν τον προσέγγισα, ούτε το σκέφτηκα έτσι. Αυτό έχει να κάνει με την έλξη και τη χημεία ανάμεσα σε κάποιους ανθρώπους. Εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ ο τρόπος του και επειδή κι εγώ προσεγγίζω τους ανθρώπους με συναίσθημα… μίλησε στην καρδιά μου», κατέληξε.