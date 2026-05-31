Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν στη Βουδαπέστη για τον τελικό του Champions League και αποφάσισε να δείξει τι μπορεί να κάνει και στο ποδόσφαιρο, εντυπωσιάζοντας με τις ντρίμπλες του.

Μπορεί να είναι ένας από τους καλύτερους μπασκετμπολίστες του κόσμου, ένα από τα μεγάλα αστέρια του NBA, η αλήθεια όμως είναι ότι… το έχει και με το ποδόσφαιρο, όπως έδειξε στην Puskas Arena.

Βίντεο που κυκλοφορεί δείχνει τον Αντετοκούνμπο να παίζει ποδόσφαιρο και η αλήθεια είναι ότι εντυπωσιάζει με την τεχνική του, καθώς… έστελνε αλλού τους αντιπάλου τους με τις ντρίμπλες του, ενώ προσπάθησε με κάθε τρόπο να σκοράρει.

Ο Έλληνας σταρ των Μιλγουόκι Μπακς δεν έχει κρύψει πως του αρέσει το ποδόσφαιρο και μάλιστα ήταν αυτός που έδωσε και το βραβείο του MVP του τελικού του Champions League στον Βιτίνια της Παρί Σεν Ζερμέν.