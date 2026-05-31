Έκτακτη συνεδρίαση για τις εξελίξεις στον Λίβανο συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, μετά την επέκταση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων και την ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) για κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το AFP.

Το αίτημα για τη συνεδρίαση κατατέθηκε από τη Γαλλία και αναμένεται να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά από άλλη επείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία αφορά περιστατικό με συντριβή ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε πολυκατοικία στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συνεδρίαση για το περιστατικό στη Ρουμανία έχει οριστεί για τις 15:00 τοπική ώρα Νέας Υόρκης (22:00 ώρα Ισραήλ), ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση για την κατάσταση στον Λίβανο.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ έχει επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον νότιο Λίβανο και παρουσιάζει την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας κάστρου Μποφόρ ως σημαντική εξέλιξη στην εκστρατεία του κατά της Χεζμπολάχ.