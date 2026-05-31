Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» και τη δημοσιογράφο Ρέα Ιωάννου παραχώρησε η Ναταλί Κάκκαβα, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων το πρόωρο τέλος της εκπομπής του Κώστα Τσουρού, αλλά και όσα είπε ο παρουσιαστής στο φινάλε της εκπομπής του.

«Βρίσκω υποκριτική τη δήλωση του Κώστα Τσουρού ότι δεν υπήρξε ποτέ καλύτερα. Δεν μπορώ να διανοηθώ πως μπορεί να νιώθει έτσι ένας άνθρωπος όταν η εκπομπή του ολοκληρώνεται πρόωρα», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια.

Ωστόσο, η Ναταλί Κάκκαβα έσπευσε να επισημάνει πως, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, η εκπομπή του παρουσιαστή κατάφερε να ολοκληρώσει μια μεγάλη διαδρομή.

«Δεδομένων των συνθηκών, η εκπομπή του κ. Τσουρού μακροημέρευσε. Και το λέω εγώ, που η δική μας εκπομπή δεν πρόλαβε καλά καλά να συμπληρώσει 30 επεισόδια συνολικά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στη στήριξη που, όπως είπε, είχε ο παρουσιαστής από το κανάλι.

«Σίγουρα ο κ. Τσουρός στηρίχθηκε από τον ΣΚΑΪ. Αυτό σημαίνει ότι όλοι όσοι εργάστηκαν στη συγκεκριμένη εκπομπή δεν έμειναν ούτε άνεργοι ούτε απλήρωτοι. Κουτσά στραβά, ολοκλήρωσαν τη σεζόν», σχολίασε.

Όσον αφορά τη φράση του παρουσιαστή πως βρίσκεται «καλύτερα από ποτέ», η ίδια εκτίμησε πως πίσω από αυτή ίσως κρύβεται ανακούφιση.

«Ίσως δείχνει μια ανακούφιση, με την έννοια ότι τελειώνει αυτό το μαρτύριο και πλέον είμαι ελεύθερος να δω ποιο θα είναι το επόμενο βήμα μου και να κάνω πιο προσεκτικές κινήσεις. Έτσι το ερμηνεύω εγώ. Δεν θεωρώ ότι εννοεί πως είναι πραγματικά καλύτερα από ποτέ», κατέληξε η Ναταλί Κάκκαβα.