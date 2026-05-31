Οι Σαν Αντόνιο Σπερς προκρίθηκαν στους τελικούς του NBA αλλά το κλίμα δεν είναι ευχάριστο στην πόλη, καθώς ένας 17χρονος οπαδός τραυματίστηκε σοβαρά στους πανηγυρισμούς και είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Οι Σπερς κατάφεραν να αποκλείσουν τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 4-3 στους τελικούς της Δύσης και θα διεκδικήσουν πλέον το πρωτάθλημα με αντίπαλο τους Νιου Γιορκ Νικς, σε μια επανάληψη της μονομαχίας τους το 1999.

Το κλίμα, όμως, στην πόλη του Σαν Αντόνιο δεν είναι και τόσο ευχάριστο, καθώς ένας 17χρονος οπαδός της ομάδας είναι εγκεφαλικά νεκρός. Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ των ΗΠΑ, ο νεαρός φίλος των Σπερς τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι στους πανηγυρισμούς για τη νίκη στο 6ο παιχνίδι, όταν η ομάδα του έκανε το 3-3 στους τελικούς της Δύσης.

Ο 17χρονος έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, από όχημα που βρισκόταν σε κίνηση και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Τα κατάφεραν, τα πράγματα όμως δεν είναι καλά.

Ο νεαρός οπαδός των Σαν Αντόνιο Σπερς είναι εγκεφαλικά νεκρός, οι γιατροί ελπίζουν σε ένα θαύμα για να καταφέρει να επανέλθει αλλά δεν είναι καθόλου αισιόδοξοι και η αστυνομία της πόλης άρχισε έρευνα για να διαπιστωθεί πώς ακριβώς έγινε το ατύχημα.