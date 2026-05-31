Ο Μάιος ολοκληρώνεται και οι πρώτες καλοκαιρινές εξορμήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει για αρκετά πρόσωπα της εγχώριας showbiz. Ανάμεσά τους και η Δανάη Μπάρκα, που πέρασε μέρος της Κυριακής δίπλα στη θάλασσα.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάροντας με μαύρο ολόσωμο μαγιό και δίνοντας το δικό της στίγμα για την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου.

«Επισήμως στη φάση “θα το σκεφτώ από Σεπτέμβρη”. Καλοκαίρι, καλώς ήρθες», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.