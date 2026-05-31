Τη στάση του Γιώργου Λιάγκα απέναντι στη Ζήνα Κουτσελίνη σχολίασαν το πρωί της Κυριακής (31/5) η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της, παίρνοντας ως αφορμή μια δήλωση της παρουσιάστριας του Star μέσα στην εβδομάδα, η οποία ανέφερε πως η πορεία ενός παρουσιαστή δεν κρίνεται από μία κακή χρονιά στα νούμερα τηλεθέασης.

Η Σίσσυ Χρηστίδου τόνισε χαρακτηριστικά πως, όταν ένας επαγγελματίας επιλέγει συνειδητά ένα «προκλητικό» τηλεοπτικό προφίλ που προκαλεί αντιδράσεις, οφείλει να είναι προετοιμασμένος να δεχτεί κριτική και να μην βλέπει όσους τον σχολιάζουν ως εχθρούς.

«Τα νούμερα τηλεθέασης δεν είναι μια κουβέντα που αφορά τον κόσμο. […] Η Ζήνα δεν το είπε έτσι ουρανοκατέβατα. Ήρθε ένας ρεπόρτερ και τη ρώτησε ουσιαστικά πώς νιώθει που δεν πάει καλά κι αν ένας παρουσιαστής κρίνεται από μία κακή χρονιά. Αυτή ήταν η ερώτηση του ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 στη Ζήνα.

Δεν λέω ότι είναι κακιά η ερώτηση, παιδιά. Λέω ότι η απάντηση της Ζήνας έχει απόλυτη συνοχή με την ερώτηση που της έγινε. Δηλαδή ότι «ναι, δεν πιστεύω ότι ένας παρουσιαστής κρίνεται από μία κακή χρονιά, αλλά απ’ τη στιγμή που μου τη θέτεις εμένα αυτή την ερώτηση, σημαίνει ότι με τοποθετείς εκεί. Το ίδιο συμβαίνει και σε σας, κι it’s okay, δεν κρίνεται η πορεία μας από αυτό». Αυτό είπε η Ζήνα», ανέφερε η παρουσιάστρια του MEGA στη συζήτηση που άνοιξε στο πάνελ.

«Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι “σφάζω με το γάντι”. Είναι μία απάντηση που πραγματικά έχει ουσία, δηλαδή αυτή είναι η αλήθεια: κανένας επαγγελματίας δεν κρίνεται από μία κακή χρονιά. Και για μένα ο Γιώργος αυτό θα ‘πρεπε να πάρει και να αγκαλιάσει. Και να πει ότι όντως, κανένας δεν κρίνεται από μία κακή χρονιά», επισήμανε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Εγώ αυτό που θέλω να βάλω, παιδιά, στο τραπέζι είναι ότι πραγματικά πρέπει να περνάει πάρα πολύ δύσκολα ο Γιώργος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το ότι βλέπει όλα αυτά τα φαντάσματα, ότι τον κυνηγάνε, όλοι έχουν εμμονή μαζί του, όλοι θέλουν το κακό του, και δεν τολμάμε να σχολιάσουμε -δηλαδή σκεφτόμαστε εμείς να σχολιάσουμε που είναι και η δουλειά μας, και έχουμε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση- είναι περίεργο.

Δεν γίνεται να πετάς τις βόμβες, δηλαδή να έχεις αποφασίσει ότι «σαν προσωπικότητα θα είμαι μία προσωπικότητα που θα προκαλεί, που θα λέει προκλητικά πράγματα» – το ξέρει ότι το κάνει, δεν το ακούει από μας – και ότι αυτό δεν θα το ακουμπάει κανείς, όταν τα προκλητικά πράγματα που λες, ακουμπάνε όλους τους υπόλοιπους.

Αυτό για τους παρουσιαστές είναι μία απόφαση. Όταν είσαι στη θέση του κεντρικού ειδικά παρουσιαστή, λες «ή θα είμαι χαμογελαστός και θα λέω ναι, ναι, ναι, και θα βάλω δυο τρεις απέναντι να λένε τις κακίες», ή «θα το πάρω πάνω μου, θα έχω το θάρρος της γνώμης μου και θα λέω πάντα αυτό που πιστεύω». Εγώ προτιμώ το δεύτερο φυσικά αλλά είμαι και πάρα πολύ έτοιμη να ακούσω, να απαντήσω, να σχολιαστώ, να κριθώ. Τι πρόβλημα έχω μ’ αυτό; Δεν θεωρώ ότι είναι εμμονικός αυτός που με σχολιάζει, γι’ αυτό λέω τη γνώμη μου, για να σχολιαστεί», κατέληξε στην τοποθέτησή της η Σίσσυ Χρηστίδου.