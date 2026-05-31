Μία εντυπωσιακή δορυφορική εικόνα από τη Λευκάδα έδωσε στη δημοσιότητα το Meteo, αποτυπώνοντας εντυπωσιακούς γαλάζιους σπειροειδείς σχηματισμούς στα νερά δυτικά του νησιού.

Οι χαρακτηριστικές αυτές θαλάσσιες «δίνες», όπως εξηγούν οι επιστήμονες, σχετίζονται με την παρουσία φερτών υλικών και αιωρούμενων σωματιδίων κοντά στις ακτές της Λευκάδας. Τα υλικά μεταφέρονται και αναμειγνύονται μέσω των επιφανειακών θαλάσσιων ρευμάτων, δημιουργώντας τα εντυπωσιακά μοτίβα που είναι ορατά ακόμη και από το διάστημα.

Η εικόνα προέρχεται από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 του προγράμματος Copernicus και καταγράφηκε την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, κατά τη διέλευσή του πάνω από τον ελλαδικό χώρο.

Το Meteo.gr επέλεξε τη συγκεκριμένη λήψη ως «Εικόνα της Εβδομάδας», αναδεικνύοντας ένα ξεχωριστό φυσικό φαινόμενο που αποτυπώθηκε με υψηλή ανάλυση στη θαλάσσια περιοχή γύρω από τη Λευκάδα.