Ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής (31/5) στην Πάτρα, όπου πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανή μεγάλου κυβισμού.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην έξοδο της Πάτρας, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο, κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτριος Τόφαλος», όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.

Η πρόσκρουση στο προστατευτικό κιγκλίδωμα ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 20χρονος να χάσει τη ζωή του ακαριαία, ενώ ο 46χρονος πατέρας του μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε και εκείνος στα τραύματά του, μετατρέποντας το τροχαίο σε διπλή οικογενειακή τραγωδία.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ για αρκετή ώρα η κυκλοφορία διεκόπη προκειμένου να επιχειρήσουν διασώστες και αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, πατέρας και γιος φορούσαν και οι δύο κράνη, ενώ διέμεναν στην Αρχαία Ολυμπία.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως στο συγκεκριμένο σημείο εκτελούνται έργα εδώ και χρόνια και κάνουν λόγο για ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο στην περιοχή, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει προκύψει σύνδεση των έργων με τα αίτια του δυστυχήματος.