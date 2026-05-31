Ο Κώστας Τσιμίκας επιστρέφει στη Λίβερπουλ μετά τον δανεισμό του στη Ρόμα και με τις αλλαγές που γίνονται στην αγγλική ομάδα θέλει να παραμείνει σε αυτή και να παλέψει για να κερδίσει μια θέση.

Η φετινή σεζόν δεν ήταν καθόλου καλή για τον διεθνή Έλληνα αριστερό μπακ καθώς δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι στην ομάδα της Ρώμης, με συνέπεια ο χρόνος συμμετοχής του να είναι περιορισμένος. Αυτό, όμως, αποτελεί παρελθόν πλέον, καθώς επιστρέφει στην Αγγλία.

Ο Τσιμίκας έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τη Λίβερπουλ και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς θέλει να παραμείνει στους «κόκκινους» και να διεκδικήσει μια θέση, από τη στιγμή που αποχωρεί ο Άντι Ρόμπερτσον για να συνεχίσει την καριέρα του στην Τότεναμ.

Όπως αναφέρει ο Τζέικομπς, η Λίβερπουλ είχε προσπαθήσει να διακόψει τον δανεισμό του Τσιμίκα τον Ιανουάριο για να ενταχθεί ξανά στο ρόστερ της, η Ρόμα όμως δεν μπορούσε να βρει αντικαταστάτη και κράτησε τον Έλληνα πλάγιο μπακ μέχρι το τέλος της σεζόν, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν στις βασικές επιλογές του Γκασπερίνι.