Υπάρχουν μέρη στον κόσμο που δεν χρειάζονται φίλτρα. Τα Στενά του Νέστου, γνωστά και ως Θρακικά Τέμπη είναι ένα από αυτά. Εδώ, η φύση δεν χρειάζεται αναβάθμιση: τα πράσινα τοιχώματα βράχων που ορθώνονται σαν οχυρά, ο ποταμός που φιδοσέρνεται με βασιλική χάρη και ο ήχος των πουλιών που σπάει τη σιωπή, δημιουργούν μια εμπειρία που παραμένει χαραγμένη για χρόνια. Ένα οικοσύστημα από τους σημαντικότερους βιότοπους της Ευρώπης, προστατευόμενος από το δίκτυο Natura 2000 και τη Σύμβαση Ραμσάρ.

Ένα σπάνιο κράμα που λίγοι ελληνικοί προορισμοί μπορούν να συναγωνιστούν. Η διαδρομή από τους Τοξότες ως τη Σταυρούπολη είναι στρωμένη από ιστορία, θρύλους και βιοποικιλότητα, ένας προορισμός που περιμένει εκείνους που ξέρουν να ψάχνουν πέρα απο το προφανές.

Ο Νέστος δεν είναι απλώς ένας ποταμός είναι ένας ολόκληρος προορισμός που αξίζει τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο, κάθε εποχή, όλο τον χρόνο.

Φέρτε την οικογένειά σας, φέρτε παρέα, ή ελάτε μόνοι σας. Εδώ, κάθε επισκέπτης βρίσκει κάτι που τον κάνει να θέλει να επιστρέψει.

Οι Μαίανδροι του Νέστου

Στη διαδρομή υπάρχει ένα σημείο όπου ο ποταμός αποκαλύπτεται στο μεγαλείο του: η Θέση Θέας των Μαιάνδρων. Από εκεί ψηλά, ο Νέστος φαίνεται να ελίσσεται αργά ανάμεσα στα βράχια, σχηματίζοντας απαλές καμπύλες που θυμίζουν υδάτινο φίδι χαμένο στο πράσινο. Αυτές οι στροφές δεν έγιναν τυχαία, είναι το αποτέλεσμα εκατομμυρίων χρόνων, καθώς το νερό, αδύναμο να κόψει ευθεία τα σκληρά πετρώματα, διάλεξε τον δικό του δρόμο, παρακάμπτοντας κάθε εμπόδιο με υπομονή. Μια εικόνα που μένει και θα σας μείνει χαραγμένη στο μυαλό σας.

Αισθητικό Δάσος — Ένας Κόσμος Μέσα στον Κόσμο

Λίγα μέρη στην Ελλάδα μπορούν να αλλάζουν τόσο δραματικά εμφάνιση ανάλογα με το πού στέκεσαι. Στα Στενά του Νέστου, καθώς κατεβαίνεις από τις ψηλές πλαγιές προς τον ποταμό, το τοπίο μεταμορφώνεται μπροστά στα μάτια σου. Τα αραιά δέντρα της ορεινής ζώνης δίνουν σιγά σιγά τη θέση τους σε πυκνή, σχεδόν αδιαπέραστη βλάστηση, μέχρι που φτάνεις στις όχθες και βρίσκεσαι κάτω από αιωνόβιους πλατάνους που η σκιά τους καλύπτει τα πάντα.

Το δάσος αυτό είναι τμήμα του Εθνικού Πάρκου Μακεδονίας Θράκης και προστατεύεται για έναν πολύ απλό λόγο: δεν υπάρχει αλλού. Η γεωγραφική απομόνωση της περιοχής, σε συνδυασμό με τον ποταμό που τη διατρέχει και τους απόκρημνους βράχους που την περικλείουν, δημιούργησε με τους αιώνες ένα οικοσύστημα μοναδικό στο είδος του, ένα καταφύγιο για εκατοντάδες είδη ζώων και φυτών που αλλού έχουν σχεδόν εξαφανιστεί.

Στον αέρα πάνω σου θα δεις αρπακτικά να πλέουν αργά στα ρεύματα, ερωδιούς να στέκουν ακίνητοι στις όχθες, μαυροπελαργούς και δρυοκολάπτες που μόνο σε τέτοια απάτητα δάση φωλιάζουν. Αν είστε ήσυχοι και υπομονετικοί, η φύση εδώ σάς ανταμείβει γενναιόδωρα.

Δεν χρειάζεται να είστε βοτανολόγοι ή ορνιθολόγοι για να νιώσετε ότι βρίσκεστε κάπου ξεχωριστό. Αρκεί να περπατήσετε αργά, να κοιτάξετε γύρω σας και να αφήσετε το δάσος να σας μιλήσει με τον δικό του τρόπο.

Χλωρίδα — Τι Θα Δείτε Καθώς Περπατάτε

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα στα Στενά του Νέστου είναι ότι το τοπίο δεν μένει ποτέ το ίδιο. Κάθε λίγα μέτρα αλλάζει η βλάστηση, αλλάζει η μυρωδιά, αλλάζει η αίσθηση. Σαν να διασχίζεις πολλά διαφορετικά μέρη ταυτόχρονα.

Στις όχθες του ποταμού κυριαρχούν τα μεγάλα δέντρα, αιωνόβιοι πλάτανοι με κορμούς που χρειάζονται τρία ζευγάρια χέρια για να τους αγκαλιάσεις, λεύκες, ιτιές και φράξοι που πίνουν νερό απευθείας από τον ποταμό και φτάνουν σε ύψη που κόβουν την ανάσα. Η σκιά τους το καλοκαίρι είναι ένα δώρο.

Ανεβαίνοντας στις πλαγιές, η εικόνα αλλάζει. Εδώ εμφανίζονται πιο σκληροτράχηλα είδη, κουμαριές, άρκευθοι, δρυς, φυτά που έμαθαν να επιβιώνουν στον βράχο και τον ξηρό αέρα. Ανάμεσά τους πλέκονται κισσοί και αγράμπελες που σκαρφαλώνουν παντού, δίνοντας σε ορισμένα σημεία μια σχεδόν ζουγκλώδη αίσθηση.

Την άνοιξη όμως το τοπίο αποκτά άλλη διάσταση εντελώς. Οι βράχοι γεμίζουν με χρώμα: άγριες ορχιδέες, ίριδες, βιολέτες και πασχαλιές ξεπροβάλλουν από σχισμές που δύσκολα πιστεύεις ότι χωράει έστω και χώμα. Αν έχετε την επιλογή, η άνοιξη είναι η καλύτερη εποχή για να επισκεφτείτε τα Στενά.

Ένα φυτό αξίζει ξεχωριστή αναφορά: η Haberlea rhodopensis, γνωστή και ως το Λουλούδι του Ορφέα. Ένα μικρό μωβ αγριολούλουδο που κρύβεται στις υγρές σχισμές των βράχων και έχει μια απίστευτη ιδιότητα πουμπορεί να μείνει εντελώς αφυδατωμένο για μήνες, σαν νεκρό, και μόλις το αγγίξει η βροχή να ξαναζωντανέψει σαν να μην συνέβη τίποτα. Ίσως γι’ αυτό ο θρύλος λέει ότι φύτρωσε από το αίμα του Ορφέα γιατί, όπως η μουσική του, αρνείται να πεθάνει.

Πανίδα — Τα Ζώα που Μοιράζονται τον Χώρο Μαζί Σας

Τα Στενά του Νέστου είναι ένας από τους λίγους τόπους στην Ελλάδα όπου η άγρια ζωή δεν κρύβεται, απλώς χρειάζεται λίγη υπομονή για να την ανακαλύψεις.

Το πιο εντυπωσιακό κεφάλαιο είναι τα πουλιά. Περίπου 250 είδη έχουν καταγραφεί στην περιοχή, ένας αριθμός που μόνο λίγες περιοχές στην Ευρώπη μπορούν να αντιστοιχίσουν. Στους βράχους φωλιάζουν χρυσαετοί και θαλασσαετοί, πουλιά που σε άλλες χώρες βλέπεις μόνο σε ζωολογικούς κήπους.

Το βράδυ ακούς τον μπούφο, την μεγαλύτερη κουκουβάγια της Ευρώπης. Στον ποταμό, ερωδιοί και κορμοράνοι ψαρεύουν με αξιοπρέπεια, και αν έχεις τύχη, θα ξεχωρίσεις τον μαυροπελαργό, έναν από τους πιο σπάνιους και ντροπαλούς επισκέπτες του δάσους, που εμφανίζεται μόνο εκεί όπου ο άνθρωπος δεν έχει ενοχλήσει. Το να τον δεις να πετά πάνω από το ποτάμι είναι από εκείνες τις στιγμές που θυμάσαι

Το Όρνεο- Ο Βασιλιάς του ουρανού του Νέστου

Αν σηκώσετε το βλέμμα σας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στα Στενά, υπάρχει μια εικόνα που δεν θα ξεχάσετε εύκολα: ένα τεράστιο πουλί να πλέει αργά και σχεδόν αθόρυβα ψηλά στον ουρανό, με άνοιγμα φτερών που φτάνει τα δυόμισι μέτρα. Μοιάζει, χωρίς καμία υπερβολή, με μικρό αεροπλάνο. Αυτό είναι το Όρνεο, και η παρουσία του στα Στενά είναι από μόνη της λόγος επίσκεψης. Περίπου 10 χιλιόμετρα έξω από τους Τοξότες, στα 891 μέτρα υψόμετρο, κρύβεται πίσω από μια κεραία ένα ξύλινο παρατηρητήριο με θέα που δεν πιστεύεις ότι υπάρχει.

Η επιβίωση των Όρνεων στα Στενά δεν είναι τυχαία, είναι αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας. Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-IP 4 NATURA υλοποιείται Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τρία απειλούμενα είδη γυπών, ανάμεσά τους και το Όρνεο.

Το Όρνεο ζυγίζει έως 10 κιλά και τρέφεται αποκλειστικά με νεκρά ζώα, δεν θα αγγίξει ποτέ ζωντανό θήραμα. Αυτό το κάνει έναν από τους πιο χρήσιμους «καθαριστές» της φύσης, ρόλος που ελάχιστα εκτιμάται αλλά είναι απολύτως κρίσιμος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Φωλιάζει κρυμμένο στους απόκρημνους βράχους των Στενών, εκεί όπου ο ποταμός στενεύει και οι κάθετες πλαγιές δίνουν ασφάλεια και ηρεμία ενώ είναι προστατευόμενο είδος

Και εδώ η ιστορία γίνεται πιο βαριά. Κάποτε, τα Στενά του Νέστου φιλοξενούσαν την μεγαλύτερη αποικία Όρνεων της ηπειρωτικής Ελλάδας, 25 πουλιά ζούσαν εδώ. Σήμερα απομένουν μόνο 10. Για να κρατηθεί ζωντανή η αποικία, τοποθετούνται ταΐστρες στην περιοχή με έως 200 κιλά κρέας κάθε εβδομάδα.

Ο πιο επικίνδυνος εχθρός του Όρνεου δεν είναι κάποιο αρπακτικό, είναι ο άνθρωπος. Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων απαγορεύτηκε οριστικά από το 1993 είναι ποινικό αδίκημα κι όμως συνεχίζει να συμβαίνει. Την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στα Στενά και θα δείτε ένα Όρνεο να κάνει κύκλους ψηλά, να ξέρετε ότι αυτό το πουλί έχει επιβιώσει από πολλά. Αξίζει λίγη από την προσοχή μας.

Τα Άγρια Άλογα του Νέστου

Στα εγκαταλελειμμένα χωριά πάνω από τα Στενά (όπως τα Λιβερά και το Κρωμνικό), οι επισκέπτες συχνά συναντούν κοπάδια από ελεύθερα άλογα. Δεν πρόκειται για αρχέγονο άγριο είδος, αλλά για τα άλογα των ντόπιων γεωργών και κτηνοτρόφων. Όταν τη δεκαετία του 1960 και 1970 οι κάτοικοι

μετανάστευσαν μαζικά ή στράφηκαν στα τρακτέρ, άφησαν τα ζώα ελεύθερα στο βουνό. Με το πέρασμα των δεκαετιών, τα άλογα αυτά επέστρεψαν στην πλήρως άγρια φύση τους, ανέπτυξαν ένστικτα επιβίωσης ενάντια στους λύκους και έγιναν το ζωντανό σύμβολο ελευθερίας των Στενών.

Η σιδηροδρομική γραμμή που σεβάστηκε τη φύση

Μία από τις ελάχιστες φορές που η ανθρώπινη παρέμβαση δεν κατέστρεψε το τοπίο, αλλά ενσωματώθηκε πλήρως σε αυτό.

1893–1900: Η γραμμή σχεδιάστηκε επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με στόχο τη σιδηροδρομική σύνδεση Κεντρικής Ευρώπης–Κωνσταντινούπολης. Γάλλοι μηχανικοί και χιλιάδες εργάτες σμίλεψαν τους κάθετους βράχους, ανοίγοντας 30 πέτρινα τούνελ(γαλαρίες) μέσα στο ζωντανό βράχο.

Το παραποτάμιο μονοπάτι που ξεκινά από τη Γαλάνη (Τοξότες) δεν προϋπήρχε ως πεζοπορική διαδρομή και κατασκευάστηκε το 1893 από ανάγκη, για να μεταφέρουν οι εργάτες υλικά και εκρηκτικά με τα ζώα τους. Σήμερα αποτελεί τμήμα του Διεθνούς Ορειβατικού Μονοπατιού E6 και του Nestos Rodopi Trail.

Το πρώτο τμήμα (~5,5 χλμ) μέχρι τον Σταθμό Κρωμνικού είναι πετρόχτιστο, βατό και κινείται ακριβώς δίπλα στον ποταμό, ένα μονοπάτι που μυρίζει ακόμα παλιά Ευρώπη.

Ό,τι κι αν ψάχνετε από ένα ταξίδι, ο Νέστος το έχει. Χαλάρωση, ,αποφόρτιση,

εξερεύνηση,περιπέτεια, φύση, οικογενειακή διασκέδαση, εδώ δεν χρειάζεται να διαλέξετε. Μπορείτε να τα έχετε όλα μαζί, μέσα σε μία μόνο μέρα.

Δραστηριότητες

Κανό-Καγιάκ

Η κατάβαση του ποταμού από τη Σταυρούπολη ως τους Τοξότες, περίπου 22 χιλιόμετρα, γίνεται σε ήρεμα νερά χωρίς στροβιλισμούς και εκπλήξεις. Τα κανό είναι διθέσια ή τριθέσια, τα παιδιά κάθονται ανάμεσα στους γονείς με σωσίβιο, και στη μέση της διαδρομής υπάρχει στάση σε αμμουδιά για ξεκούραση και παιχνίδι στο νερό. Αν δεν έχετε ξαναμπεί σε κανό στη ζωή σας, εδώ είναι η ιδανική αφορμή.

Ράφτινγκ (Short Tour)

Για όσους θέλουν κάτι πιο σύντομο, η κατάβαση με τη μεγάλη φουσκωτή βάρκα διαρκεί γύρω στην ώρα και είναι κατάλληλη κυριολεκτικά για όλους δεν απαιτείται καμία προετοιμασία, καμία φυσική κατάσταση, καμία εμπειρία. Ξεκινά από τη Γαλάνη στους Τοξότες και καταλήγει ακριβώς δίπλα στο Πάρκο Περιπέτειας. Οι μεγάλοι μπορούν να χαλαρώσουν κάτω από τα πλατάνια ή στην καντίνα, ενώ τα παιδιά περνάνε στις επόμενες δραστηριότητες χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθεί κανείς.

Πάρκο Περιπέτειας — Για τα Παιδιά

Τοξοβολία με ασφαλή τόξα για κάθε ηλικία, zipline πάνω από το ποτάμι και αναρρίχηση σε τεχνητό τοίχο με στρώματα και ζώνες ασφαλείας. Ένα πακέτο δραστηριοτήτων που κρατά τα παιδιά χαρούμενα και απασχολημένα, ενώ οι γονείς τους παρακολουθούν ήρεμα από κοντά.

Πεζοπορία & Birdwatching

Το παραποτάμιο μονοπάτι, λαξευμένο κατευθείαν στον βράχο, ακολουθεί τον ποταμό βήμα βήμα. Δεν χρειάζεται εξοπλισμός, δεν χρειάζεται εμπειρία, μόνο άνετα παπούτσια και διάθεση. Για όσους αγαπούν τα πουλιά, οι οργανωμένες ξεναγήσεις birdwatching είναι μια σπάνια ευκαιρία να δουν από κοντά είδη που δύσκολα συναντά κανείς αλλού στην Ελλάδα.

21 Άλογα με χαρακτήρα

Υπάρχουν εμπειρίες που δεν μπορείς να τις εξηγήσεις παρά μόνο αφού τις ζήσεις. Η ιππασία στην κοιλάδα του Νέστου είναι μία από αυτές. Φανταστείτε να κινείστε αργά, ρυθμικά, πάνω σε ένα ήρεμο άλογο, με τον ποταμό να σας συντροφεύει στα αριστερά, τα δέντρα να σχηματίζουν πράσινη στέγη από πάνω σας.

Αυτή ακριβώς είναι η εμπειρία που προσφέρει η Ελεύθερη Ιππασία στην Κοιλάδα του Νέστου, ένα μικρό κέντρο ιππασίας που ξεχωρίζει όχι για το μέγεθός του, αλλά για την ψυχή που κρύβει μέσα του.

Πίσω από κάθε εξαιρετικό μέρος κρύβεται ένας άνθρωπος με πάθος. Εδώ, αυτός ο άνθρωπος είναι ο κ. Ηλίας Κυρλίδης. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά, γίνεται φανερό ότι δεν έχετε να κάνετε απλώς με έναν επαγγελματία, αλλά έχετε να κάνετε με κάποιον που τα άλογα δεν είναι δουλειά, είναι ζωή.

Σε υποδέχεται με έναν τρόπο που σε κάνει να νιώθεις αμέσως σαν να επισκέπτεσαι έναν παλιό φίλο. Εξηγεί με υπομονή, χαμογελά συχνά, και παρακολουθεί κάθε άλογό του με ένα βλέμμα που δεν το κρύβει: τα αγαπάει βαθιά και αληθινά. Αυτή η αγάπη δεν περνάει απαρατήρητη, μεταδίδεται και σε σένα. Σας υπόσχομαι: δεν θα το μετανιώσετε.

Το κέντρο αριθμεί 21 άλογα, εκ των οποίων η πλειονότητα είναι θηλυκά και αυτό δεν είναι τυχαίο. Τα θηλυκά άλογα είναι πιο ήρεμα, πιο υπομονετικά, πιο κατάλληλα για κάθε επισκέπτη, ανεξάρτητα από εμπειρία ή ηλικία. Δεν χρειάζεται να έχετε ανέβει ποτέ σε άλογο, εδώ μπορείτε να το κάνετε για πρώτη φορά με απόλυτη ασφάλεια.

Διαλέγετε εσείς τον ρυθμό σας. Η βόλτα προσφέρεται σε δύο διάρκειες, μισή ώρα ή μία η δύο ώρες, ανάλογα με το πόσο χρόνο θέλετε να χαρίσετε στον εαυτό σας. Αν είναι η πρώτη σας φορά, η μικρότερη διάρκεια είναι μια υπέροχη εισαγωγή. Αν θέλετε να χαθείτε πραγματικά μέσα στη φύση, οι δύο ώρες θα σας δώσουν μια εμπειρία που θα μεταφέρετε μαζί σας για καιρό. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, ο Νέστος είναι εκεί, ποτέ μακριά. Το νερό του κελαρύζει, τα υδρόβια πουλιά απογειώνονται μπροστά σας, και αν είστε τυχεροί, ένα ζαρκάδι θα σταματήσει για μια στιγμή να σας αντικρίσει πριν χαθεί στο δάσος. Η φύση από πάνω από ένα άλογο έχει άλλη αίσθηση, πιο ψηλά, πιο κοντά, πιο αληθινή.

Δεν ήρθατε για ιππασία; Δεν πειράζει. Το κέντρο του κυρίου Ηλία είναι και τόπος ηρεμίας. Μπορείτε να καθίσετε μέσα στη φύση, να πιείτε έναν καφέ, ν’ ακούτε τα άλογα, να ηρεμήσετε. Από του χρόνου μάλιστα θα λειτουργεί και καντίνα και αυτό από μόνο του είναι λόγος να επιστρέψετε. Έρχονται άνθρωποι όλων των ηλικιών παιδιά, ηλικιωμένοι, οικογένειες, ζευγάρια, μοναχικοί ταξιδιώτες

Γιατί το Μέλι του Νέστου είναι Διαφορετικό

Ο Νέστος δεν είναι τυχαία τοποθεσία για μελισσοκομία. Η περιοχή βρίσκεται πολύ μακριά από εντατικές καλλιέργειες και αγροχημικά, η βιοποικιλότητά της είναι εξαιρετική, και ο ποταμός που η μέλισσα αγαπά βαθιά, γιατί χρειάζεται νερό για να δουλέψει, είναι εκεί, πάντα παρών. Αυτές οι συνθήκες σημαίνουν ένα πράγμα: η μέλισσα του Νέστου έχει παραμείνει ουσιαστικά αναλλοίωτη με τα χρόνια, και το προϊόν της είναι αγνό, φυσικό και μοναδικό. Εμείς επισκεφθήκαμε το Meligeysis όπου ξεχωριστή θέση ανάμεσα στο προιόντα της έχει το σπάνιο μέλι από τσάι του βουνού και βότανα, που δεν παράγεται κάθε χρόνο αλλά βγαίνει μόνο κάθε πέντε χρόνια, ανάλογα με τη φύση και τις εποχές. Δεν είναι απλώς μέλι. Είναι ένα προϊόν που δεν μπορείς να το βρεις αλλού, και το ξέρεις από την πρώτη γεύση. Δεν είναι απλώς ένα σημείο αγοράς. Είναι ένας χώρος βιωματικής εμπειρίας, μπορείτε να μάθετε για τη ζωή της μέλισσας, να δοκιμάσετε μέλια, να αγγίξετε την παράδοση που η κυρία Γεύση κουβαλά με περηφάνια. Κι από πίσω από όλα αυτά, υπάρχει μια συνείδηση: η εταιρεία αυτή φροντίζει ενεργά τη βιωσιμότητα του τόπου και των ανθρώπων του. Αν είστε λάτρεις των υγιεινών σνακ, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε τη μπάρα με καρπούς και μέλι ίσως η καλύτερη που θα έχετε δοκιμάσει.

Αν περάσετε από τον Νέστο κι εύχομαι να περάσετε, κάντε μια στάση στα Κομνηνά. Ο χρόνος που θα αφιερώσετε εκεί θα επιστρέψει πολλαπλασιασμένος, με γεύση μελιού.

