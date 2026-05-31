Τα ισραηλινά στρατεύματα κατέλαβαν το ορεινό κάστρο Μποφόρ στον νότιο Λίβανο, σε μια επιχείρηση που αποτελεί τη βαθύτερη εισβολή της χώρας στον λιβανέζικο έδαφος εδώ και περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα. Η κατάληψη του κάστρου, το οποίο δεσπόζει κοντά στην πόλη Ναμπατίγια και κατασκευάστηκε κατά την εποχή των Σταυροφόρων, πραγματοποιήθηκε έπειτα από ημέρες σφοδρών συγκρούσεων και αεροπορικών επιδρομών σε γειτονικά χωριά, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις συγκρούστηκαν με μέλη της Χεζμπολάχ σε μια ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντραΐ, δημοσίευσε φωτογραφία στην πλατφόρμα Χ που απεικονίζει Ισραηλινούς στρατιώτες να κινούνται έξω από το κάστρο. Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, ανέφερε ότι οι δυνάμεις της χώρας ύψωσαν την ισραηλινή σημαία στο φρούριο. Το κάστρο Μποφόρ είχε καταληφθεί και το 1982 από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος το διατήρησε υπό τον έλεγχό του έως την αποχώρηση των δυνάμεών του από τον Λίβανο το 2000.

Israeli troops have occupied the 900-year-old Beaufort Castle and its strategic ridge in southern Lebanon, the military said on Sunday, despite a ceasefire announced more than six weeks ago.



Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ισραέλ Κατζ δήλωσε: «44 χρόνια μετά την ηρωική Μάχη του Μποφόρ και την ημέρα μνήμης των στρατιωτών που έπεσαν στον Πρώτο Πόλεμο του Λιβάνου το 1982, τα στρατεύματά μας επέστρεψαν στην κορυφή του Μποφόρ και ύψωσαν ξανά εκεί την ισραηλινή σημαία».

Η προέλαση του Ισραήλ πραγματοποιήθηκε παρά την κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τον Απρίλιο και λίγες μόλις ημέρες πριν από τον επόμενο γύρο συνομιλιών που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ των Ηνωμένων Πολιτειών στις 2 και 3 Ιουνίου.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ επέκτεινε το εύρος των στρατιωτικών του επιχειρήσεων στον Λίβανο, αποστέλλοντας δυνάμεις πέρα από τον ποταμό Λιτάνι, ο οποίος μέχρι πρότινος λειτουργούσε ως de facto γραμμή διαχωρισμού. Οι ισραηλινές αρχές χαρακτήρισαν ως ζώνη μάχης την περιοχή από τον Λιτάνι έως τον ποταμό Ζαχράνι. Εξαιτίας της έντασης των επιθέσεων των τελευταίων ημερών, ορισμένοι κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει την περιοχή, ωστόσο πολλοί εξακολουθούν να παραμένουν στις πόλεις και τα χωριά της.

44 שנים אחרי קרב הגבורה על הבופור, וביום האזכרה לחללי מלחמת שלום הגליל ובהם חיילי גולני שנפלו בקרב על הבופור – לוחמי צה"ל ובראשם חטיבת גולני, שבו אל פסגת הבופור והניפו עליה מחדש את דגל ישראל ואת דגל גולני.



Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι πραγματοποίησε δύο επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων και ενός άρματος μάχης Merkava στην παραμεθόρια πόλη Μπαγιάντα, στα νοτιοδυτικά του Λιβάνου. Η οργάνωση υποστήριξε επίσης ότι τις τελευταίες ημέρες συγκρούστηκε με ισραηλινές δυνάμεις σε αρκετές πόλεις βόρεια του ποταμού, κοντά στη Ναμπατίγια και το κάστρο Μποφόρ.

Σύμφωνα με το υπουργείο υγείας του Λιβάνου, ο αριθμός των νεκρών στη χώρα από τον Μάρτιο ανέρχεται σε 3.371 άτομα, συμπεριλαμβανομένων αμάχων και μαχητών. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ένας στρατιώτης του σκοτώθηκε το προηγούμενο 24ωρο από εκρηκτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ανεβάζοντας σε 25 τον συνολικό αριθμό των ισραηλινών στρατιωτικών απωλειών από τις αρχές Μαρτίου.

Σε διπλωματικό επίπεδο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εξασφάλισε εγγυήσεις από το Ιράν πως δεν θα προχωρήσει στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι απέστειλε στην Τεχεράνη μια αυστηρότερη πρόταση ειρήνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι βασικές προτεραιότητές του σε οποιαδήποτε συμφωνία είναι η αποτροπή κάθε ιρανικής προσπάθειας ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν αποκλεισμένα.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να αναλάβει τον έλεγχο του 70% της Λωρίδας της Γάζας. Η κίνηση αυτή απειλεί να εκτροχιάσει την ήδη εύθραυστη κατάπαυση του πυρός και να επιδεινώσει δραματικά τις ανθρωπιστικές συνθήκες στην περιοχή, η οποία έχει ήδη υποστεί εκτεταμένες καταστροφές.