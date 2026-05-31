Viral έχει γίνει ένας οπαδός Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος ταξίδεψε από τη χώρα του για να παρακολουθήσει τον τελικό του Champions League με την Άρσεναλ στη Βουδαπέστη, αλλά βρέθηκε 820 χιλιόμετρα πιο μακριά!

Ο συγκεκριμένος οπαδός φάνηκε προφανώς πως… δεν πρόσεχε στο μάθημα της Γεωγραφίας, καθώς νόμιζε πως η Βουδαπέστη είναι η ίδια πόλη με το Βουκουρέστι και έτσι έκλεισε εισιτήρια για την Ρουμανία!

«Μπέρδεψα τον προορισμό» ανέφερε στο video που ανέβασε από δωμάτιο ξενοδοχείου και το οποίο αμέσως έγινε viral στα social media.

Βέβαια, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια πρόκειται για τον λογαριασμό-παρωδία του tiktok, anande_sb, που «τρόλαρε» τους ακολούθους του, κερδίζοντας φυσικά ακόμα περισσότερους, όπως γίνεται συνήθως με αυτού του είδους τα προφίλ.