Σε τροχιά λειτουργίας εισέρχεται ο θεσμός του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να αναμένει τις δεσμευτικές προσφορές για την επιλογή αναδόχου.
Η επιλογή του αναδόχου σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής φάσης για τη δημιουργία ενός εργαλείου κοινωνικής πολιτικής που υπόσχεται να παράσχει ουσιαστική στήριξη σε χιλιάδες ευάλωτους οφειλέτες.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο συγκεκριμένος φορέας σχεδιάζεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος Φθινοπώρου.
«Εκ των πραγμάτων είναι ένα πολύπλοκο πρότζεκτ να μπορέσει αυτός ο φορέας να υλοποιηθεί, εν πάση περίπτωσει, τώρα είμαστε πραγματικά στην τελική ευθεία. Περιμένουμε άμεσα τις δεσμευτικές προσφορές. Και αν έπρεπε να το πω σε τίτλο, θεωρώ ότι η είδηση είναι ότι ο φορέας αυτός θα έχει λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοπώρου» δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.
Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων σχεδιάστηκε ως ένας μηχανισμός που δίνει δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι η διασφάλιση της παραμονής τους στην κύρια κατοικία, ακόμη και σε ακραίες περιπτώσεις πτώχευσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης.
Πώς θα λειτουργεί ο Φορέας
Ο Φορέας προβλέπεται να λειτουργεί ως εξής:
- Θα αποκτά την πρώτη κατοικία του οφειλέτη στην εμπορική της αξία, με έκπτωση 30%, εφόσον ο δανειολήπτης διαθέτει βεβαίωση ευάλωτου.
- Θα μισθώνει υποχρεωτικά το ακίνητο στον ευάλωτο δανειολήπτη για 12 χρόνια, ενώ το δημόσιο θα καταβάλει επίδομα ενοικίου από 70 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, μέχρι 210 ευρώ για νοικοκυριά με πέντε μέλη και άνω.
- Το ενοίκιο θα είναι το ποσοστό του μέσου επιτοκίου για στεγαστικά δάνεια συν ένα spread επί της τιμής που πλήρωσε ο Φορέας για την αγορά του ακινήτου.
- Ο δανειολήπτης θα έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στο ακίνητο για 12 χρόνια, εφόσον καταβάλει χωρίς καθυστερήσεις το ενοίκιο, και να υποβάλει στο διάστημα αυτό αίτημα για την επαναγορά του, εφόσον μπορεί να καλύψει το ποσό της τρέχουσας αγοραίας αξίας με έκπτωση 30%. Το δικαίωμα ενοικίασης και επαναγοράς χάνεται αν οι καθυστερήσεις των ενοικίων ξεπεράσουν τους τρεις μήνες.
- Για να ενταχθεί ένας ευάλωτος οφειλέτης, πρέπει να διαθέτει βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη με στενά οικονομικά κριτήρια.