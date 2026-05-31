Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Κυριακής στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αρετσού Θεσσαλονίκης, όταν σημειώθηκε περιστατικό που αφορούσε τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη από το Σάββατο.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, προκαλώντας ανησυχία στους παρευρισκόμενους.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο για την παροχή βοήθειας, σύμφωνα με το Thestival. Στη συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και έλεγχο της κατάστασής του.