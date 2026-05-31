Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε σε εκδήλωση του Πολεμικού Ναυτικού της Χιλής, όταν ένας ειδικά εκπαιδευμένος για ανίχνευση ναρκωτικών σκύλος, επιτέθηκε ξαφνικά στον αντιναύαρχο που παρουσίαζε καμπάνια κατά των ναρκωτικών μπροστά σε κοινό και κάμερες.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επίσημης παρουσίασης των δυνατοτήτων των σκύλων ανίχνευσης ουσιών.

Την ώρα που ο αξιωματικός του χιλιανού Ναυτικού βρισκόταν μπροστά στους παρευρισκόμενους, ένας από τους σκύλους κατευθύνθηκε προς το μέρος του και άρπαξε την τσέπη του παντελονιού του, προκαλώντας αμηχανία αλλά και έκπληξη στους παρευρισκόμενους.

Βίντεο από τη στιγμή κυκλοφόρησαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγιναν viral, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν το περιστατικό. Πολλοί αντιμετώπισαν το συμβάν με χιούμορ, σημειώνοντας ότι ο σκύλος φάνηκε να παίρνει υπερβολικά σοβαρά τον ρόλο του κατά τη διάρκεια της επίδειξης.

🐶 In Chile, a police dog trained to sniff out drugs suddenly latched onto the pocket of an admiral who was presenting an anti-drug campaign



The most important thing in investigations like these is not accidentally tracing the trail back to yourself. pic.twitter.com/ddWRHhw0ow — NEXTA (@nexta_tv) May 30, 2026

Σύμφωνα με τα βίντεο που δημοσιεύθηκαν, ο σκύλος είχε εκπαιδευτεί για τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών και συμμετείχε σε τελετή παρουσίασης μονάδων ανίχνευσης του Πολεμικού Ναυτικού της Χιλής. Το απρόοπτο συνέβη μπροστά σε αξιωματικούς και δημοσιογράφους, μετατρέποντας μια τυπική εκδήλωση σε θέμα συζήτησης σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη ή ανακοίνωση ότι ο αντιναύαρχος είχε στην κατοχή του κάποια παράνομη ουσία. Τα περισσότερα διεθνή δημοσιεύματα και οι αναρτήσεις που αναπαρήγαγαν το βίντεο παρουσιάζουν το περιστατικό ως μια ατυχή αλλά κωμική στιγμή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Το βίντεο συνεχίζει να συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές, με το περιστατικό να αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα των τελευταίων ημερών στη Χιλή.