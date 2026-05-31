Ο Ατρόμητος έκλεισε τα 103 χρόνια από τη ημέρα της ίδρυσής του με την ομάδα του Περιστερίου να βγάζει ανακοίνωση.

Σε αυτή μνημονεύονται οι ένδοξες στιγμές του παρελθόντος, το παρόν, αλλά και το μέλλον το οποίο είναι γεμάτο με αισιοδοξία.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Σκύβουμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη στους οραματιστές μιας άλλης εποχής που συνέλαβαν την ιδέα της ίδρυσης της ομάδας μας και έβαλαν τα θεμέλια για να γράψουμε τη δική μας ξεχωριστή ιστορία! Τότε που το ποδόσφαιρο αποτελούσε έκφραση της ελπίδας, της συλλογικότητας και της λαϊκής ψυχής!

Από το Περιστέρι, τη μεγάλη λαϊκή πόλη της εργατιάς, της προσφυγιάς και της δημιουργίας, ο Ατρόμητος μας έγινε σημείο αναφοράς για γενιές και γενιές φιλάθλων. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές και οι παράγοντες που στήριξαν με αυταπάρνηση το μπλε αστέρι άφησαν ως πολύτιμη παρακαταθήκη τις αξίες που συνοδεύουν τον Ατρόμητο μέχρι σήμερα και έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας!

Η δική τους κληρονομιά είναι η βάση πάνω στην οποία χτίστηκε μια σύγχρονη και περήφανη ομάδα, με αρχές, ήθος και αγωνιστική συνέπεια. Με πολυετή παρουσία στην Α’ Εθνική, με σημαντικές διακρίσεις και με αξέχαστες ευρωπαϊκές συμμετοχές.

Το Περιστέρι μεγάλωσε μαζί με τον Ατρόμητο και ο Ατρόμητος μαζί με το Περιστέρι. Το παρελθόν μάς γεμίζει περηφάνια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΤΡΟΜΗΤΕ!».