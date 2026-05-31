Έντονο προβληματισμό προκαλούν στην Αθήνα τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Zvërnec της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης κατοίκων που διαμαρτύρονταν για ζητήματα που αφορούν τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ένας Έλληνας πολίτης, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις ελληνικές διπλωματικές αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα αντέδρασε άμεσα, προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί στον τραυματισμένο Έλληνα πολίτη η αναγκαία προξενική και ιατρική υποστήριξη.

Παράλληλα, η ελληνική διπλωματική αποστολή στην αλβανική πρωτεύουσα έχει προχωρήσει στις απαιτούμενες παρεμβάσεις προς τις αλβανικές αρχές, ζητώντας να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες όπου αυτές προκύπτουν.

Το υπουργείο Εξωτερικών τονίζει, επίσης, τη σημασία της απαρέγκλιτης εφαρμογής των αρχών του κράτους δικαίου, επισημαίνοντας ότι σε αυτές περιλαμβάνεται τόσο η διασφάλιση των δικαιωμάτων όσο και η προστασία των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.

Ταυτόχρονα, υπογραμμίζεται η ανάγκη ουσιαστικής και αποτελεσματικής προστασίας των προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Όπως επισημαίνεται, η συμμόρφωση με τις σχετικές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας.