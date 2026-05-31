Το πρόβλημα του Πίτερς

Σε προτεραιότητα εξελίσσεται για τον κόσμο του Ολυμπιακού το να παραμείνει στην ομάδα ο Άλεκ Πίτερς. Η επίσκεψη στο σπίτι του, μετά την αποθέωση στο ΣΕΦ στο ματς με την ΑΕΚ, δείχνει πόσο πολύ θέλουν τον Αμερικανό, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά με την Αρμάνι Μιλάνο. Το θέμα φυσικά δεν έχει κλείσει για τους ερυθρόλευκους και θα προσπαθήσουν να τον πείσουν να ανανεώσει, σύμφωνα με τους Ιταλούς όμως υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα: Ο Πίτερς θέλει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, θέλει πρωταγωνιστικό ρόλο και με τον Βεζένκοβ μπροστά του πώς μπορεί να γίνει αυτό;

Προς ανανέωση ο Παπανικολάου

Ένα ακόμη συμβόλαιο που λήγει στον Ολυμπιακό είναι αυτό του Κώστα Παπανικολάου, για τον οποίο είχαν γραφτεί πολλά. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, ειδικά μέχρι τα Χριστούγεννα, το ενδεχόμενο αποχώρησης το καλοκαίρι έδειχνε σχεδόν σίγουρο, τώρα όμως τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Ο αρχηγός συνεργάστηκε άψογα με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, δεν δημιούργησε ποτέ το παραμικρό πρόβλημα στην ομάδα και δεν αποκλείεται τελικά να ανανεώσει. Στα 36 του χρόνια βέβαια η ανανέωση, αν έρθει, θα είναι με μονοετές συμβόλαιο, καθώς είναι γνωστό ότι ο Μπαρτζώκας δεν τρελαίνεται κιόλας για παίκτες μιας κάποιας ηλικίας. Ο αρχηγός όμως είναι αλλιώς.

Κυνηγάει παίκτες από τους αιώνιους

Το όνομα του Σακίλ ΜακΚίσικ ακούγεται για τον ΠΑΟΚ, για τον οποίο έχει ακουστεί και αυτό του Γιαννούλη Λαρεντζάκη αλλά και του Βασίλη Τολιόπουλου. Γενικά στον δικέφαλο του βορρά θα προσπαθήσουν να πάρουν παίκτες από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, παίκτες που συνδυάζουν αξία και εμπειρία. Ο Μυστακίδης ανέβασε το μπάτζετ κατά τη διάρκεια της σεζόν, θα το ανεβάσει ακόμη περισσότερο το καλοκαίρι και στον ΠΑΟΚ ξέρουν ότι δεν υπάρχει παίκτης που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν οικονομικά. Το θέμα επομένως είναι να καταφέρουν να τους πείσουν για το πρότζεκτ που υπάρχει και η πρόσληψη του Αντρέα Τρινκιέρι βοηθάει σε αυτό.

Απαραίτητος ο επενδυτής-συμπαίκτης για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τη σεζόν της χθες με τον αποκλεισμό από τον Ολυμπιακό και ο Μάκης Αγγελόπουλος είναι σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί εδώ και χρόνια, έχει φτιάξει την ομάδα, την έχει πάει σε ένα καλό επίπεδο, αυτό όμως δεν είναι αρκετό πλέον. Με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να ενισχύονται και να κάνουν σχέδια για τη Euroleague, η Ένωση κινδυνεύει να μείνει πίσω παρά την προσπάθεια του ιδιοκτήτη της, τον οποίο συνεργάτες του προτρέπουν να αναζητήσει έναν επενδυτή για «συμπαίκτη». Το μπάσκετ θα ανέβει κι άλλο, θα ανέβει πολύ τα επόμενα χρόνια και στη Νέα Φιλαδέλφεια βλέπουν ότι θα πρέπει να ανέβει ο πήχης οικονομικά. Και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να έχει βοήθεια ο Αγγελόπουλος.

Χαμός στο παρασκήνιο

Η νέα σεζόν στη Stoiximan Basket League θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον καθώς το παρασκήνιο θα πάρει φωτιά, λένε άνθρωποι του χώρου. Ο Παναθηναϊκός είναι στα κάγκελα με την ΕΟΚ του Λιόλιου, ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα πρόβλημα, ο ΠΑΟΚ έριξε γέφυρες προς τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας αγοράζοντας παίκτη από τον Προμηθέα, ο Άρης αναμένεται να έχει προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, δηλαδή τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδας και θα παίξει και αυτό τον ρόλο του. Πάμε δηλαδή προς μία σεζόν στην οποία θα έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον όχι μόνο αυτά που θα γίνονται στο παρκέ αλλά και όσα θα γίνονται στο παρασκήνιο.