Σε αλλαγή έδρας φαίνεται πως θα προχωρήσει η ΕΠΟ για τους δύο πρώτους αγώνες της Εθνικής ομάδας στο Nations League.

Συγκεκριμένα, η «γαλανόλευκη» από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» θα μετακομίσει στο γήπεδο της Τούμπας.

Την απόφαση αναμένεται να λάβει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την προσεχή Τρίτη 2 Ιουνίου.

Οι αγώνες αυτοί είναι με αντίπαλο την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και την Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου.

Την τελευταία φορά που η Εθνική αγωνίστηκε στο γήπεδο της Τούμπας ήταν το 2021 στον αγώνα με τη Γεωργία για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έληξε ισόπαλος με 1-1.

Το πρόγραμμα της Εθνικής στο Nations League:

24 Σεπτεμβρίου: Σερβία – Ελλάδα (21:45)

27 Σεπτεμβρίου: Γερμανία – Ελλάδα (21:45)

1 Οκτωβρίου: Ελλάδα – Ολλανδία (21:45)

4 Οκτωβρίου: Ελλάδα – Γερμανία (21:45)

13 Νοεμβρίου: Ολλανδία – Ελλάδα (21:45)

16 Νοεμβρίου: Ελλάδα – Σερβία (21:45)