Οι Σαν Αντόνιο Σπερς και Νιού Γιορκ Νικς θα αναμετρηθούν φέτος στους τελικούς του ΝΒΑ για τον τίτλο.

Οι Σπερς κατάφεραν να νικήσουν ξανά την Οκλαχόμα και επιστρέφουν μετά από 12 χρόνια στους τελικούς του ΝΒΑ.

Οι δυο φιναλίστ θα ριχτούν στη μάχη της διεκδίκησης του τίτλου στις 4 Ιουνίου, με την ομάδα από το Σαν Αντόνιο να έχει το πλεονέκτημα της έδρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Game 1 (4/6): Σαν Αντόνιο Σπερς – Νιου Γιορκ Νικς (3:30)

Game 2 (6/6): Σαν Αντόνιο Σπερς – Νιου Γιορκ Νικς (3:30)

Game 3 (9/6): Νιου Γιορκ Νικς – Σαν Αντόνιο Σπερς (3:30)

Game 4 (11/6): Νιου Γιορκ Νικς – Σαν Αντόνιο Σπερς (3:30)

*Game 5 (14/6): Σαν Αντόνιο Σπερς – Νιου Γιορκ Νικς (3:30)

*Game 6 (17/6): Νιου Γιορκ Νικς – Σαν Αντόνιο Σπερς (3:30)

*Game 7 (20/6): Σαν Αντόνιο Σπερς – Νιου Γιορκ Νικς (3:30)

*Aν χρειαστεί