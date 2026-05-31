Το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων εξακολουθεί να προκαλεί το ενδιαφέρον ερευνητών και επιστημόνων εδώ και δεκαετίες, με αμέτρητες θεωρίες να έχουν διατυπωθεί για τις ανεξήγητες εξαφανίσεις πλοίων στην περιοχή. Τώρα, ένας ειδικός υποστηρίζει ότι ίσως έχει εντοπίσει το στοιχείο που θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις σε ένα από τα πιο διάσημα αινίγματα της σύγχρονης ναυτικής ιστορίας.

Το Τρίγωνο των Βερμούδων είναι μια περιοχή στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, κοντά στις Βερμούδες, η οποία έχει γίνει γνωστή λόγω των πολυάριθμων εξαφανίσεων σκαφών που έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια των χρόνων. Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες για να εξηγήσουν τα παράξενα περιστατικά, από κρυμμένες δίνες κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι και την πιθανή εμπλοκή εξωγήινων.

Ωστόσο, σύμφωνα με μία νέα προσέγγιση, οι γεωλογικοί σχηματισμοί της περιοχής ενδέχεται να αποτελούν το κλειδί για την επίλυση του μυστηρίου.

Στο ντοκιμαντέρ του Channel 5 με τίτλο «Secrets of the Bermuda Triangle», ο ερευνητής ορυκτών Νικ Χάτσινγκς παρουσίασε τη δική του θεωρία για την περιοχή. Όπως ανέφερε, «οι Βερμούδες είναι ουσιαστικά ένα θαλάσσιο βουνό, ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο».

Συνεχίζοντας την εξήγησή του, ο Νικ Χάτσινγκς δήλωσε ότι πριν από περίπου 30 εκατομμύρια χρόνια ο σχηματισμός αυτός βρισκόταν πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Με το πέρασμα του χρόνου, όμως, διαβρώθηκε, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει απομείνει μόνο η κορυφή του ηφαιστείου.

Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης ότι υπάρχουν δείγματα πυρήνα από την περιοχή τα οποία περιέχουν μαγνητίτη, ένα ορυκτό που θεωρείται το πιο μαγνητικό φυσικό υλικό που απαντάται στη Γη.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο ερευνητής επιχείρησε να αποδείξει τη θεωρία του μέσω ενός πειράματος χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο πέτρωμα και μία πυξίδα. Τοποθετώντας το πέτρωμα σε επίπεδη επιφάνεια και περνώντας την πυξίδα από πάνω του, η βελόνα άρχισε να περιστρέφεται έντονα.

Σύμφωνα με τον Νικ Χάτσινγκς, το φαινόμενο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα πετρώματα της περιοχής είναι πλούσια σε μαγνητίτη, γεγονός που μπορεί να επηρεάζει τη λειτουργία των πυξίδων.

«Μπορείτε να φανταστείτε τους αρχαίους ναυτικούς να πλέουν κοντά στις Βερμούδες. Θα ήταν εξαιρετικά ανησυχητικό», πρόσθεσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι μαγνητικές ιδιότητες των πετρωμάτων ίσως συνέβαλαν στη σύγχυση των ναυτικών που διέσχιζαν την περιοχή.