Λίγες μέρες αφότου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό, ο Εβάν Φουρνιέ πανηγύρισε έξαλλα και για την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι μέρες που διανύουμε είναι γεμάτες χαρά για τον Γάλλο γκαρντ, ο οποίος κατέκτησε τη Euroleague με τους «ερυθρόλευκους» και τώρα έγινε πρωταθλητής Ευρώπης και στο ποδόσφαιρο ως οπαδός.

Βίντεο που ανέβασε ο Σακίλ ΜακΚίσικ στα social media δείχνει τον Φουρνιέ να πανηγυρίζει έξαλλα για τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι, στον τελικό του Champions League που έγινε στη Βουδαπέστη.

«Καλή εβδομάδα για τον Εβάν Φουρνιέ», ήταν το σχόλιο του Αμερικανού συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό.