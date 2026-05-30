Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό και θα συνεχίσει την καριέρα του στο NCAA με το πανεπιστήμιο του North Carolina, στο οποίο είχε φοιτήσει ο Μάικλ Τζόρνταν, έχοντας για συμπαίκτη τον Νεοκλή Αβδάλα.

Ο νεαρός διεθνής φόργουορντ έχει μόλις 17 συμμετοχές στη φετινή Stoiximan Basket League με τους «πράσινους», με μέσο ότο 4 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 0,8 ασίστ. Όσο για τη Euroleague, κατά μέσο όρο είχε 2,6 πόντους, 0,7 ριμπάουντ και 0,3 ασίστ.

Η σεζόν, με λίγα λόγια, δεν ήταν καλή για τον Σαμοντούροβ, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό και από τη νέα σεζόν θα είναι στις ΗΠΑ για να αγωνιστεί στο NCAA με το πανεπιστήμιο του North Carolina.

Πρόκειται για το πανεπιστήμιο στο οποίο είχε φοιτήσει ο αξεπέραστος Μάικλ Τζόρνταν και ο Σαμοντούροβ θα είναι συμπαίκτης με τον Αβδάλα, έχοντας ως στόχο να δουλέψει σκληρά για να ζήσει το αμερικανικό όνειρο.