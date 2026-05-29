Συναγερμός σήμανε στη Μούγλα της Τουρκίας, όταν τουριστικό σκάφος που μετέφερε 110 επιβάτες άρχισε να βάζει νερά και βυθίστηκε σε κολπίσκο στη νότια πλευρά του Κεραμεικού Κόλπου, βορειοδυτικά της Σύμης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τουρκικά μέσα, το σκάφος παρουσίασε τεχνική βλάβη, με αποτέλεσμα να εισρεύσουν νερά στο εσωτερικό του και να ακολουθήσει η βύθισή του.

Στο σημείο οι αρχές

Μετά το περιστατικό κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση των επιβατών ή για το αν υπάρχουν τραυματίες.

🔴 Muğla'daki Akvaryum Koyu'nda 110 yolcu taşıyan tur teknesi, teknik arıza nedeniyle su alarak battı.



📌 Yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi. pic.twitter.com/Fw8sgXbFge — Yeni Şafak (@yenisafak) May 29, 2026

Ο κόλπος Ακβάριουμ θεωρείται δημοφιλής προορισμός για ημερήσιες εκδρομές με τουριστικά σκάφη, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο.

Οι τουρκικές αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τα ακριβή αίτια της βλάβης που οδήγησε στη βύθιση του σκάφους.