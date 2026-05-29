Η ανθρωπιστική οργάνωση Survival International, η οποία μάχεται για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών, κάλεσε τον πρίγκιπα Χάρι να διακόψει κάθε δεσμό με την φιλανθρωπική οργάνωση African Parks, η οποία διαχειρίζεται πάνω από 20 εκατομμύρια εκτάρια προστατευόμενων περιοχών σε 13 αφρικανικές χώρες.

Αφορμή για τη νέα τροπή της υπόθεσης αποτελούν οι μαρτυρίες για βάρβαρες πράξεις βίας, ανάμεσα στις οποίες βασανισμοί και βιασμοί, από ένοπλους φύλακες εις βάρος της κοινότητας των Μπάκα, στο εθνικό πάρκο Odzala-Kokoua στη Δημοκρατία του Κονγκό.

Παράλληλα, έντονη κριτική ασκήθηκε για τη συμμετοχή που είχε ο δούκας του Σάσεξ σε πρόσφατο γκαλά χρηματοδότησης της African Parks στο Σκότσντεϊλ της Αριζόνα.

«Αποικιοκρατικό και ρατσιστικό μοντέλο» στο μικροσκόπιο

Η διευθύντρια της Survival International, Κάρολαϊν Πιρς, τοποθετήθηκε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τη στάση που κρατά ο γιος του βασιλιά Καρόλου απέναντι στις αποκαλύψεις.

«Είναι εξοργιστικό να βλέπουμε τη συνεχιζόμενη στήριξη του Χάρι προς την African Parks, παρά τις φρικτές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπράξει οι φύλακές της εις βάρος των Μπάκα», δήλωσε η Πιρς, στρέφοντας τα βέλη της και προς τη γενικότερη στρατηγική που ακολουθείται στις προστατευόμενες ζώνες, τη λεγόμενη τακτική του «οχυρού».

Η ίδια χαρακτήρισε το συγκεκριμένο σύστημα ως «αποικιοκρατικό και ρατσιστικό», καθώς επιδιώκει τον πλήρη αποκλεισμό της ανθρώπινης δραστηριότητας από τα δάση. Αναφερόμενη στις συνέπειες για τους γηγενείς, η Πιρς πρόσθεσε: «Αν δεν υπάρξει ριζική αλλαγή σε αυτό το μοντέλο διατήρησης, οι Μπάκα θα εξαφανιστούν ως λαός».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ηγέτης της κοινότητας των Μπάκα, του οποίου τα στοιχεία κρατούνται απόρρητα για λόγους ασφαλείας, περιέγραψε ως απόλυτα «βίαιο» τον τρόπο διαχείρισης των τροπικών δασών από την οργάνωση.

Η παραδοχή της African Parks και οι καταγγελίες για συγκάλυψη

Οι πρώτες καταγγελίες για τη δράση των οικοφυλάκων είδαν το φως της δημοσιότητας στις αρχές του 2024. Τότε, η African Parks είχε εκδώσει ανακοίνωση στην οποία ανέφερε:

«Γνωρίζουμε τις σοβαρές καταγγελίες σχετικά με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από οικοφύλακες εις βάρος κατοίκων που ζουν κοντά στο εθνικό πάρκο Odzala-Kokoua στη Δημοκρατία του Κονγκό, οι οποίες πρόσφατα έλαβαν δημοσιότητα στα μέσα ενημέρωσης.

Ξεκινήσαμε αμέσως έρευνα μέσω εξωτερικού δικηγορικού γραφείου, με βάση τις πληροφορίες που είχαμε στη διάθεσή μας, ενώ ζητήσαμε και από τη Survival International να μας παραδώσει οποιοδήποτε στοιχείο διέθετε. Είναι λυπηρό ότι επέλεξαν να μην συνεργαστούν, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μας, και συνεχίζουμε να ζητούμε τη βοήθει Help τους.

Προτρέπουμε οποιονδήποτε γνωρίζει περιστατικά κακοποίησης να τα καταγγείλει είτε σε εμάς είτε στις αρχές του Κονγκό, ώστε να διευκολυνθεί η έρευνα και να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη».

Έναν χρόνο μετά την έναρξη της έρευνας, η διοίκηση της οργάνωσης προχώρησε σε επίσημη παραδοχή, δηλώνοντας ότι «έχουν υπάρξει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λυπούμαστε βαθιά για τον πόνο και την οδύνη που προκλήθηκαν στα θύματα».

Ωστόσο, η Survival International επανήλθε με νέα ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν αποτελούν προπέτασμα καπνού και ότι η African Parks κρύβει την αλήθεια.

«Άνδρες και γυναίκες των Μπάκα έχουν ξυλοκοπηθεί, βασανιστεί και βιαστεί στο εθνικό πάρκο Odzala-Kokoua από φύλακες που διοικούνται και πληρώνονται από την African Parks. Η οργάνωση το γνώριζε εδώ και χρόνια, όμως μόνο μετά τις διαμαρτυρίες της Survival προς τον πρίγκιπα Χάρι και τη διεθνή δημοσιότητα που ακολούθησε, ανατέθηκε αυτή η “ανεξάρτητη έρευνα”», σημειώνεται χαρακτηριστικά στο κείμενο.

Η οργάνωση καταγγέλλει ότι τα πορίσματα παραμένουν κρυφά: «Δεν γνωρίζουμε μέχρι σήμερα τα πλήρη πορίσματα της έρευνας, επειδή η African Parks αρνείται να τα δημοσιοποιήσει. Ανακοινώθηκαν νέες εκθέσεις, επιπλέον προσωπικό και νέες κατευθυντήριες γραμμές, όμως τέτοιες πρακτικές δεν απέτρεψαν τις σοβαρές παραβιάσεις διεθνούς δικαίου τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια, ούτε υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι θα το κάνουν τώρα».

Η ανθρωπιστική οργάνωση καταλήγει τονίζοντας ότι η βία θα συνεχιστεί αν δεν αλλάξει η φιλοσοφία της οργάνωσης: «Η ρίζα του προβλήματος, την οποία η έρευνα δεν αντιμετώπισε, είναι ότι η African Parks συνεχίζει να εφαρμόζει ένα ρατσιστικό και αποικιοκρατικό μοντέλο προστασίας της φύσης, που απομακρύνει τους αυτόχθονες πληθυσμούς από τη γη τους, ενώ τρίτοι αναλαμβάνουν τον έλεγχο. Όσο αυτό συνεχίζεται, οι Μπάκα θα εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζουν κακοποιήσεις και την καταστροφή του τρόπου ζωής τους».