Με αυστηρές συστάσεις και με τον περιοριστικό όρο εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα κατοικίας τους, αφέθηκε ελεύθερο το νεαρό ζευγάρι που είχε συλληφθεί το μεσημέρι της Τετάρτης (27/5/26) μετά από διπλή καταδίωξη και κατηγορούνταν για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και για διακίνηση ναρκωτικών κατά συναυτουργία και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση.

Στον 26χρονο οδηγό του αυτοκινήτου που είχε εντοπίσει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, που παραλίγο να χτυπήσει αστυνομικό, επιβλήθηκε ο όρος εμφάνισης κάθε εβδομάδα στο Τμήμα, ενώ στην 25χρονη συνοδηγό, η εμφάνιση στο ΑΤ θα γίνεται μία φορά το μήνα.

Οι συνήγοροι τους Δημήτριος Κρούπης και Αργυρώ Καραφέρη δε θέλησαν να σχολιάσουν στην παρούσα δικονομική φάση την υπόθεση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ο νεαρός ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να χτυπήσει κανέναν και όπως επιβεβαίωσε και η κοπέλα που ήταν μαζί του, αιφνιδιάσθηκαν από την παρουσία αστυνομικών και φοβήθηκαν για αυτό και προσπάθησαν να το σκάσουν. Επίσης για τα ναρκωτικά αρνήθηκαν την κατηγορία της διακίνησης ισχυριζόμενοι ότι είναι αποκλειστικά για δική τους χρήση.

Θυμίζουμε ότι την περασμένη Τρίτη (26/5/26) το απόγευμα, οι δύο συλληφθέντες είχαν μεταβεί με ένα μπλε όχημα σε περιοχή της Βόρειας Λαμίας όπου βρίσκονται θυρίδες για να παραλάβουν ένα δέμα, το οποίο περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης μικτού βάρους 40 γραμμαρίων.

Όταν οι αστυνομικοί – που γνώριζαν και παρακολουθούσαν το δέμα – προσπάθησαν να τους ακινητοποιήσουν ο 26χρονος έβαλε μπροστά αδιαφορώντας αν υπήρχαν αστυνομικοί στο διάβα του και παραλίγο να χτυπήσει έναν. Εκείνος μάλιστα πυροβόλησε στοχεύοντας τα λάστιχα, με αρνητικό αποτέλεσμα. Το αμάξι διέφυγε με ιλιγγιώδη ταχύτητα κάνοντας και επικίνδυνους ελιγμούς ώστε να αποφύγει άλλο όχημα της ΥΔΕΕ, με τον οδηγό του να αδιαφορεί αν επρόκειτο για πολυσύχναστο δρόμο όπου κινούνται και πολλά παιδιά.

Οι αστυνομικοί είχαν καταφέρει να συλλέξουν το σακουλάκι με τα ναρκωτικά – που περιείχε το δέμα – και το οποίο οι κατηγορούμενοι απέρριψαν από το παράθυρο κατά το αρχικό στάδιο της καταδίωξης. Προκειμένου να μην κινδυνεύσουν αθώοι διερχόμενοι, περιορίστηκαν σε επόμενο χρόνο σε έρευνες εντοπισμού των δραστών. Οι έρευνες απέδωσαν γρήγορα, καθώς την επόμενη κιόλας μέρα εντόπισαν τόσο τον 26χρονο με την 25χρονη να επιβαίνουν σε μηχανή σε αγροτικό δρόμο στον Καραβόμυλο, όσο και το μπλε όχημα που ήταν κρυμμένο σε αποθήκη σε άλλο σημείο, τα οποία και κατάσχεσαν.