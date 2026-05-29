Ισόβια και επιπλέον δυο έτη και έξι μήνες επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στον 42χρονο που τραυμάτισε τη σύζυγο του με σφυρί στη συνέχεια την έπνιξε με καλώδιο και την έκρυψε στο πατάρι του σπιτιού τους στους Αμπελοκήπους, τον Νοέμβριο του 2024.

Η απόφαση της ενοχής για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας απο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση της 32χρονης γυναίκας ελήφθη κατά πλειοψηφία (6-1) καθώς ένας ένορκος είχε την άποψη ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να κριθεί ένοχος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εν βρασμώ ψυχικής ορμής.

Το δικαστήριο δεν αναγνωρίστηκε κανένα από τα ελαφρυντικά που αιτήθηκε μέσω της υπεράσπισης του ο κατηγορούμενος .

Αμετανόητος – Είχε τερατώδη ψυχική ηρεμία

Ο εισαγγελεας της έδρας, νωρίτερα , χαρακτήρισε αμετανόητο τον κατηγορούμενο και ζήτησε την ενοχή του για τη δολοφονία της συζύγου του και μητέρας των παιδιών του .

Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό του ότι τέλεσε το έγκλημα εν βρασμώ ψυχικής ορμής. «Ο κατηγορούμενος με μεγάλη ψυχική ηρεμία τύλιξε τη σορό με 8 στρώσεις και επιμελώς την τοποθετήσε πάνω στο πατάρι, όπως και το σφυρί. Διατείνεται εδώ ότι είχε βρασμώ ψυχικής όρμης, όχι δεν είχε. Είχε τερατώδη ψυχική ηρεμία» ανέφερε ο εισαγγελεας και πρόσθεσε «Κατέστρωσε σχέδιο για να εμφανίζει ζωντανή τη σύζυγό του. Πιστεύω ότι το διάστημα που η σορός βρίσκονταν στο πατάρι σκέφτονταν τρόπους να την ξεφορτωθεί αλλά για λόγους που μόνο ο ίδιος ξέρει δεν μπόρεσε να το κάνει. Ήταν προμελετημένο».

Ο εισαγγελικός σημείωσε πως ο κατηγορούμενος «είχε στη κατοχή του το σφυρί, ήταν οικοδόμος». «Το θύμα δεν μπόρεσε καθόλου να αντισταθεί ούτε καν να φωνάξει. Το πρώτο πλήγμα που δέχθηκε ήταν καίριο. Δεν μπόρεσε καθόλου να αντιδράσει» είπε και συνέχισε «Η συγνώμη που ζήτησε ο κατηγορούμενος στην απολογία του είναι προσχηματική. Τον ενδιαφέρουν μόνο τα παιδιά του, δεν τον ενδιέφερε ποτέ η σύζυγός του. Αν τον ενδιέφερε με το πρώτο χτύπημα θα ειδοποιούσε στο ΕΚΑΒ. Ήταν σε καθεστώς ήρεμης ψυχικής κατάστασης όταν τέλεσε την ανθρωποντονία. Η ομολογία του ενώπιον του δικαστηρίου ήταν κυνική, δεν έχει επιδείξει καμία μεταμέλεια».

«Εκείνη την ώρα θόλωσα…»

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του ισχυρίστηκε πως δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα του . «Εκείνη την ώρα θόλωσα…» ανέφερε λέγοντας πως ότι ακολούθησε ήταν αποτέλεσμα του πανικού που βίωσε γιατί δεν ήξερε τι να πει στα παιδιά του.

Ο 42χρονος , κατά τη διάρκεια της απολογία του, επέρριψε εμμέσως πλην σαφώς ευθύνες στο θύμα ισχυριζόμενος πως είχε αποδεχθεί το γεγονός ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με παιδικό του φίλο καθώς την υπεραγαπούσε.

«Μπορείς να κάνεις ότι θέλεις, η αγάπη μου για εσένα δεν θα αλλάξει. Το είχα αποδεχθεί…» είπε μεταφέροντας στο δικαστήριο τις συζητήσεις που ,όπως είπε , είχε με την άτυχη γυναίκα. Ισχυρίστηκε δε πως αυτό που τον έβγαλε εκτός εαυτού ήταν ότι την μοιραία ημέρα η σύζυγος του , του ανακοίνωσε πως ο μικρός γιος τους δεν ήταν δικό του παιδί.

«Μου είπε ότι θα έφευγε και θα έπαιρνε τα παιδιά μαζί. Μου είπε ότι ο μικρός δεν ήταν δικό μου παιδί. Εκείνη την ώρα θόλωσα. Όλη μου η ζωή ήταν τα παιδιά μου» ανέφερε .