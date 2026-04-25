Η Ελευθερία Γιακουμάκη φυγε από το σπίτι της το πρωί της περασμένης Κυριακής λέγοντας στα παιδιά της ότι θα γυρίσει γρήγορα. Όμως δεν επέστρεψε ποτέ.

Οι δικοί της άνθρωποι δήλωσαν την εξαφάνισή της αλλά ο 40χρονος πρώην σύντροφός της είχε άλλα σχέδια. Της έκλεισε το τελευταίο ραντεβού στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα για να επιδιώξει επανασύνδεση μαζί της και την σκότωσε.

Έφτασε πρώτος με τη μηχανή, με ένα 9αρι περίστροφο. Εκείνη καταφθάνει στο σημείο με το λευκό αμάξι. Την πλησιάζει και την εκτελεί με μία σφαίρα στο κεφάλι.

Άλλη μία γυναικοκτονία, ακόμη ένας άντρας παγιδεύει και δολοφονεί μία γυναίκα που τη θεωρεί κτήμα του.

Ο 40χρονος, που είναι και πατέρας ενός ανήλικου κοριτσιού, έπαιζε θέατρο από την αρχή. Έστησε ολόκληρο σκηνικό για να παραπλανήσει τους πάντες. Πάει σε καφενείο στο χωριό, ισχυρίζεται ότι είχε ατύχημα με το μηχανάκι του και ζητά να καλέσει ταξί που τον μεταφέρει στο σπίτι του, στις Μαλάδες. Από εκεί παίρνει ένα SMART και επιστρέφει ξανά στον τόπο του εγκλήματος.

Μάλιστα δεν διστάζει να στείλει μήνυμα από το κινητό της. Καταθέτει ανακρίβειες στο αστυνομικό τμήμα, λέει ψέματα στους συγγενείς της Ελευθερίας. Παριστάνει ότι αγωνιά για την τύχη της και ότι ψάχνει κι εκείνος.

Υπό το βάρος των επερχόμενων αποκαλύψεων από την Αστυνομία αυτοκτονεί, την στιγμή που οι Αρχές και οι συγγενείς ψάχνουν εναγωνίως την Ελευθερία Γιακουμάκη. Τρεις μέρες μετά, η 43χρονη εντοπίζεται νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, στο πίσω κάθισμα σκεπασμένη με ένα χαλί.

Η σφαίρα διαπερνά ακόμα και το ταμπλό του αυτοκίνητου. Το πιο πιθανό είναι ο 40χρονος να βρισκόταν καθισμένος στο πίσω κάθισμα, με την 43χρονη να βρίσκεται στη θέση του οδηγού και ενώ βρισκόταν γυρισμένη, την πυροβόλησε από τη δεξιά πλευρά.

Προκλητικός ο δράστης μετά το στυγερό έγκλημα – «Τηλεφώνησε σε εταιρείες με γερανούς για τη μηχανή του»

Η Ελευθερία, μητέρα τριών παιδιών δολοφονήθηκε από έναν άντρα που έδειξε ότι από την αρχή είχε πλάνο και ψυχραιμία. Αυτό που μένει τώρα να μάθουμε είναι αν ήταν μόνος στην υλοποίηση του σκοτεινού του σχεδίου.

Όπως έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, ο ίδιος φαίνεται να μιλάει σε κάποιον στο κινητό του όταν φτάνει έξω από την καφετέρια μετά το έγκλημα.

«Γνωρίζουν οι αστυνομικοί τι έχει συμβεί. Διαπίστωσαν ότι σε αυτά τα τηλέφωνα δεν υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλο μυστήριο. Ο δράστης τηλεφωνεί σε εταιρείες με γερανούς, έχει τηλεφωνήσει σε 2 – 3, με κύριο σκοπό να έρθει κάποιος να παραλάβει τη μηχανή του», σημειώνει για το θέμα ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Δεν φαίνεται, από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ότι υπάρχει οποιοσδήποτε συνεργός σε αυτό το έγκλημα», καταλήγει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.