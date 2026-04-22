Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για την εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τις Δαφνές Ηρακλείου, καθώς το απόγευμα της Τετάρτης εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Η υπόθεση παίρνει πλέον διαστάσεις εγκληματικής ενέργειας, με τα στοιχεία να συγκλίνουν στο ενδεχόμενο δολοφονίας και βασικό πρόσωπο τον 40χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος λίγες ώρες μετά την κατάθεσή του στις Αρχές έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε στο πίσω κάθισμα του οχήματός της, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Το χρονικό του εγκλήματος

Όπως μετέδωσε το MEGA και η εκπομπή Live News, οι Αρχές είχαν επικεντρώσει τις έρευνες στην περιοχή μεταξύ Δαφνών και Αθανάτων, όπου εκτιμάται ότι συναντήθηκαν η 43χρονη και ο 40χρονος.

Η Ελευθερία φαίνεται να έχει μεταβεί στο σημείο με ένα άσπρο αυτοκίνητο, ενώ ο 40χρονος με τη μηχανή του. Εκεί εξέφραζαν τους φόβους τους ότι συνέβη κάτι τραγικό με την Ελευθερία όπως και επιβεβαιώθηκε.

Στη συνέχεια 40χρονος φεύγει με τη μηχανή, και σύμφωνα με τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές, είτε λόγω του ότι είναι ταραγμένος, είτε γιατί θέλει να σκηνοθετήσει άλλοθι και να δικαιολογήσει κάποιους τραυματισμούς, πέφτει με τη μηχανή του, η οποία στη συνέχεια βρίσκεται κατεστραμμένη.

Η σκηνοθεσία τροχαίου και το «άλλοθι»

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην προσπάθεια του 40χρονου να καλύψει τα ίχνη του. Παρότι είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο, μετέβη σε καφέ της περιοχής για να πραγματοποιήσει τηλεφωνικές κλήσεις. Η πρώτη αφορούσε σε έναν γερανό προκειμένου να απομακρύνει τη μηχανή του και η δεύτερη κλήση σε ένα ταξί για τον μεταφέρει.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή έγινε σκόπιμα, ώστε να δημιουργηθεί ένα άλλοθι και να δικαιολογηθούν οι τραυματισμοί του. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 40χρονος επέστρεψε αργότερα στο σημείο της δολοφονίας με άλλο όχημα τύπου Smart.

Από εκεί πήρε το αυτοκίνητο της 43χρονης με τη σορό να την έχει τοποθετήσει στο πίσω κάθισμα και σκεπασμένη με ένα χαλί και προσπαθούσε να βρει σημείο για να κρύψει το αυτοκίνητο, όπως και τελικά έκανε σε ένα απόκρυφο σημείο στην Αγία Βαρβάρα όπου και βρέθηκε σήμερα η Ελευθερία Γιακουμάκη.

Από εκεί απομακρύνθηκε με ταξί, προκειμένου να επιστρέψει και να παραλάβει το δικό του όχημα. Ο 40χρονος είχε κληθεί να καταθέσει το βράδυ της Δευτέρας στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Μύρωνα, στο πλαίσιο των ερευνών για την εξαφάνιση της 43χρονης.

Λίγες ώρες αργότερα, προχώρησε σε αυτοκτονία – εξέλιξη που από την πρώτη στιγμή ενίσχυσε τις υποψίες των Αρχών σε βάρος του.

Η σχέση της 43χρονης με τον πρώην σύντροφό της φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα ταραχώδης. Σύμφωνα με μαρτυρίες από το οικογενειακό της περιβάλλον είχαν χωρίσει πριν από δύο μήνες και κατά τη διάρκεια όλης της σχέσης υπήρχαν εντάσεις.

Η 43χρονη, όπως αναφέρουν συγγενείς της, είχε εκφράσει ανακούφιση όταν η σχέση έληξε, ενώ ο οριστικός χωρισμός συνέπεσε με μια δύσκολη περίοδο για την ίδια, μετά την απώλεια του πατέρα της.