Την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με διετή απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα συν πρόστιμο 100.000 ευρώ τόσο στον ίδιο όσο και στον Παναθηναϊκό, ζητάει ο Ολυμπιακός με την καταγγελία του προς τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 68-58 στον δεύτερο τελικό της Stoiximan Basket League, η σειρά είναι στο 1-1 πλέον και η ΚΑΕ προχώρησε σε καταγγελία κατά του Γιαννακόπουλου για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο σε ένα time out, φωνάζοντας διάφορα προς τους διαιτητές.

«Με τη σημερινή καταγγελία της προς τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο Πειθαρχικός Κώδικας.

Επιπλέον, ζητά για τον ίδιο λόγο την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Ολυμπιακού.