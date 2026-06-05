Μετά το τέλος του δεύτερου τελικού, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός Νίκος Λεπενιώτης στις δηλώσεις του κατήγγειλε την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και τη Δημόσια Τηλεόραση γιατί δεν έδειξε το περιστατικό.

Επίσης, ανέφερε πως ελπίζει ότι αυτό δεν οφείλεται στο γεγονός ότι ο σχολιαστής του αγώνα εργάζεται σε Μέσο του προέδρου του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Λεπενιώτης:

«Καταρχήν βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε κάποια πράγματα που φοβάμαι ότι γίναμε μάρτυρες ενός μοτίβου όποτε παίζουμε στο ΟΑΚΑ, δυστυχώς ο φίλαθλος κόσμος δεν είδε από τη Δημόσια Τηλεόραση την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο και το κυνηγητό στους διαιτητές, έφτασε μέχρι το κέντρο, επιτέθηκε φραστικά και σωματικά.

Ο φίλαθλος κόσμος δεν το είδε από την ΕΡΤ. Καταγγέλουμε την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Καταγγέλουμε επίσης τη Δημόσια Τηλεόραση.

Ο σχολιαστής στο ντέρμπι Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού εδώ και λίγες ημέρες είναι υπάλληλος-συνεργάτης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ελπίζω να μην είχε σχέση με αυτό. Ζήσαμε μια κατάσταση χούντας από τη Δημόσια Τηλεόραση.

Με βάση τον κανονισμό της ΔΕΑΒ, η είσοδος παράγοντα και η διακοπή του αγώνα τιμωρείται από 1 έως 3 αγωνιστικές. Περιμένουμε από τη ΔΕΑΒ να ενημερωθούμε για τις επόμενες κινήσεις της. Είμαστε σίγουροι ότι η Πολιτεία και η ΔΕΑΒ θα κάνουν αυτό που πρέπει.

Έχουμε ενημερώσει τον Εισαγγελέα, καθόταν πίσω μας, έχουν καταγραφεί τα πάντα. Λυπάμαι που είμαστε σε αυτή τη θέση. Δύο εβδομάδες μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού, χιλιάδες κόσμος του Ολυμπιακού ήρθαν εδώ, σεβάστηκαν το γήπεδο του αντιπάλου. Ελπίζω τα όργανα του αθλητισμού να λάβουν ταμέτρα που πραγματικά θα σταματήσουν αυτές τις συμπεριφορές».