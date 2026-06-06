Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες που αφορούν την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των καλλιεργητών της φυτείας 857 δενδρυλλίων κάνναβης που εντοπίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. στην Αρκαδία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας οι εμπλεκόμενοι υπολογίζεται πως από την εγκληματική τους δράση θα αποκόμιζαν χρηματικά οφέλη, εκτιμώμενα στα 1.700.000 ευρώ.

Η φυτεία εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή του δήμου Τρίπολης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος Αρκαδίας, Αργολίδας και Μεσσηνίας, της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης Αρκαδίας, καθώς και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Μεσσηνίας.

Από 22 επίπεδα αποτελούταν η φυτεία

Η φυτεία κάνναβης ήταν οργανωμένη και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σε δασική περιοχή, με πυκνή βλάστηση και φυσική κάλυψη, αποτελούμενη από 22 επίπεδα, στην οποία καλλιεργούνταν συνολικά 857 δενδρύλλια κάνναβης, σε πρώιμο στάδιο, ύψους έως 50 εκατοστά περίπου, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, στον χώρο της φυτείας, εντοπίστηκαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι προς αποξήρανση και αποθήκευση της συγκομιδόμενης ποσότητας κάνναβης, σκηνές με εξοπλισμό διαβίωσης των δραστών, καθώς και αντίστοιχος αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός, τα οποία κατασχέθηκαν. Την προανάκριση διενεργεί το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της Τρίπολης. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων που καλλιεργούσαν τη φυτεία.