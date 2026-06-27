Αλλαγές στη λειτουργία της Γραμμής 3 του Μετρό τίθενται σε εφαρμογή από την Κυριακή 28 Ιουνίου, καθώς ξεκινούν εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε ότι τέσσερις σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα τις ημέρες από Κυριακή έως και Πέμπτη, ενώ για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού ο ΟΑΣΑ θα θέσει σε λειτουργία προσωρινή λεωφορειακή γραμμή.

Συγκεκριμένα, από τις 21:40 θα αναστέλλεται η λειτουργία των σταθμών «Μέγαρο Μουσικής», «Αμπελόκηποι», «Πανόρμου» και «Κατεχάκη», δηλαδή δυόμισι ώρες πριν από την προβλεπόμενη λήξη της κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των τεχνικών εργασιών, οι συρμοί της Γραμμής 3 θα κινούνται στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Ευαγγελισμός» και «Εθνική Άμυνα – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίες αναχωρήσεις πριν από το κλείσιμο των σταθμών

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από τη διακοπή λειτουργίας των τεσσάρων σταθμών θα αναχωρούν ως εξής:

Από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 21:05.

Από Σύνταγμα προς Δ. Πλακεντίας στις 21:30.

Από Ευαγγελισμός προς Δ. Πλακεντίας στις 21:32.

Από Μέγαρο Μουσικής προς Δ. Πλακεντίας στις 21:33.

Από Αμπελόκηποι προς Δ. Πλακεντίας στις 21:35.

Από Πανόρμου προς Δ. Πλακεντίας στις 21:37.

Από Κατεχάκη προς Δ. Πλακεντίας στις 21:39.

Από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:30.

Από Εθνική Άμυνα προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:40.

Από Κατεχάκη προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:41.

Από Πανόρμου προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:43.

Από Αμπελόκηποι προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:45.

Από Μέγαρο Μουσικής προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:47.

Τι αλλάζει στα δρομολόγια από και προς το Αεροδρόμιο

Οι τελευταίοι συρμοί προς και από το Αεροδρόμιο θα πραγματοποιηθούν:

Από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο στις 21:30.

Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:05.

Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

Μετά την έναρξη των εργασιών, στις 21:40, οι συρμοί με προορισμό το Αεροδρόμιο θα ξεκινούν από τον σταθμό Εθνική Άμυνα, ενώ όσοι αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα ολοκληρώνουν το δρομολόγιό τους επίσης στον σταθμό Εθνική Άμυνα.

Αναλυτικά, οι αναχωρήσεις θα πραγματοποιούνται:

Από Εθνική Άμυνα προς Αεροδρόμιο στις 22:17, 22:54 και 23:30.

Από Αεροδρόμιο προς Εθνική Άμυνα στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ21

Για την κάλυψη των μετακινήσεων των επιβατών, ο ΟΑΣΑ θα λειτουργεί από Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ21 «Στ. Μετρό Ευαγγελισμός – Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα».

Στην κατεύθυνση προς τον σταθμό Εθνική Άμυνα, η γραμμή θα εξυπηρετεί τις στάσεις:

«ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (προσωρινή αφετηρία επί της οδού).

«ΣΤ. ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» (υπάρχουσα στάση).

«ΣΤ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δημήτριου Σούτσου 46).

«ΣΤ.ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑ» (υπάρχουσα στάση).

«ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ» (υπάρχουσα στάση).

«ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ» (προσωρινή στάση επί της οδού Μεσογείων, τέρμα γραμμής).

Στην αντίθετη κατεύθυνση, προς τον σταθμό Ευαγγελισμός, θα πραγματοποιούνται στάσεις στα εξής σημεία:

«ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ» (προσωρινή στάση επί της οδού Κύπρου).

«ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ» (υπάρχουσα στάση).

«ΣΤ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (υπάρχουσα στάση).

«ΣΤ.ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ» (προσωρινή στάση επί της οδού Πανόρμου).

«ΣΤ.ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» (υπάρχουσα στάση).

«ΣΤ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ» (υπάρχουσα στάση).

«ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση).

«ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (προσωρινή αφετηρία επί της οδού Ριζάρη).

Στην ανακοίνωσή της, η ΣΤΑΣΥ επισημαίνει ότι «Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων».