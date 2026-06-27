Δραματικές εικόνες από drone αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής στη Λα Γκουάιρα, την παραθαλάσσια πόλη της Βενεζουέλας που βρέθηκε στο επίκεντρο των δύο ισχυρών σεισμών μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Το βίντεο δείχνει την ολοκληρωτική καταστροφή που υπέστησαν κατοικίες και κτίρια μετά το σπάνιο διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου, το οποίο έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους.

Τρεις ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, η κατάσταση στη Βενεζουέλα γίνεται ολοένα και πιο δραματική, καθώς κάτοικοι συνεχίζουν να σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια σπιτιών και πολυκατοικιών που κατέρρευσαν, γνωρίζοντας ότι ο χρόνος για τον εντοπισμό επιζώντων εξαντλείται.

Αποκλείστηκε η Λα Γκουάιρα για να συνεχιστούν οι έρευνες

Οι Αρχές ανακοίνωσαν το βράδυ της Παρασκευής ότι θα αποκλείσουν την πρόσβαση στη Λα Γκουάιρα, το επίκεντρο της καταστροφής, καθώς η κυκλοφοριακή συμφόρηση και το χάος άρχισαν να δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Σύμφωνα με τις αρχές, όσοι επιθυμούν να εισέλθουν στην περιοχή θα πρέπει πλέον να εξασφαλίσουν ειδική άδεια, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιοι θα μπορούν να την αποκτήσουν.

Την ίδια ώρα, πολλοί πολίτες ανέλαβαν μόνοι τους την αναζήτηση των αγνοούμενων συγγενών τους, υποστηρίζοντας ότι οι κρατικές δυνάμεις διάσωσης είναι ελάχιστες. Ο απολογισμός από τους σεισμούς της Τετάρτης έχει φτάσει τουλάχιστον τους 920 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 51.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο ανέφεραν ότι είδαν ελάχιστες κρατικές ομάδες διάσωσης, παρά την εικόνα εκτεταμένης κινητοποίησης που προβάλλουν οι Αρχές.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι οι πρώτες 48 έως 72 ώρες αποτελούν το πιο κρίσιμο χρονικό διάστημα για τον εντοπισμό επιζώντων, αν και αυτό μπορεί να παραταθεί όταν υπάρχουν διαθέσιμα τρόφιμα και νερό.

«Κάθε άνθρωπος που σώζεται αποτελεί θαύμα», δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροδρίγκες, προσθέτοντας ότι «δεν πρόκειται να αποκρύψουμε απολύτως τίποτα σχετικά με το μέγεθος αυτής της τραγωδίας».

Αγωνία για τους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια

Στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, η Ναζαρέτ Χιμένες ξέσπασε σε λυγμούς, καθώς παρακολουθούσε γείτονες να χρησιμοποιούν σφυριά και ηλεκτρικά εργαλεία για να διαπεράσουν τις τεράστιες πλάκες από σκυρόδεμα ενός κτιρίου που έχει μετατραπεί σε βουνό από συντρίμμια. Περιμένει με αγωνία να μάθει αν τα αδέλφια της, τα ανίψια της και φίλοι της βρίσκονται ακόμη ζωντανοί.

«Θεέ μου, πώς θα τους βγάλουμε από εκεί μέσα;» είπε.

Απευθύνοντας έκκληση για βοήθεια προς την κυβέρνηση και τις χώρες όλου του κόσμου, ζήτησε μηχανήματα ικανά να μετακινήσουν τις κατεστραμμένες κατασκευές. «Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι ζωντανοί εκεί μέσα», τόνισε.

Κυβερνητικές δυνάμεις διένειμαν τρόφιμα και νερό στους επιζώντες στη Λα Γκουάιρα, ενώ η μεταβατική πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση κατά τις «κρίσιμες ώρες για τη διάσωση ανθρώπων που βρίσκονται ακόμη ζωντανοί».

Η ίδια χαιρέτισε την άφιξη διεθνών διασωστικών ομάδων και ανθρωπιστικής βοήθειας, σημειώνοντας ότι η Λα Γκουάιρα έχει τεθεί υπό στρατιωτικό έλεγχο και ότι επιπλέον ενισχύσεις βρίσκονται καθ’ οδόν, την ώρα που οι κάτοικοι υποστηρίζουν πως η βοήθεια που έχει φτάσει αντιστοιχεί μόνο σε ένα μικρό μέρος των πραγματικών αναγκών.

Η πρόκληση για τη νέα κυβέρνηση

Η καταστροφή αποτελεί τεράστια πρόκληση για τη Ντέλσι Ροντρίγκες, πρώην αντιπρόεδρο της χώρας, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Ιανουάριο, μετά τη σύλληψη και την απομάκρυνση του τότε προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει οικονομική αποδιοργάνωση εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, ενώ πολλοί πολίτες αμφισβητούν τη νομιμοποίηση του πολιτικού κινήματος που εκπροσωπεί η Ροντρίγκες.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί, ενώ σε ανεξάρτητες ψηφιακές βάσεις δεδομένων καταγράφονται δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι. Στις καταγραφές αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνονται άνθρωποι που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν λόγω της κατάρρευσης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, καθώς και διπλές δηλώσεις αγνοουμένων.

Εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται από την καταστροφή

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης εκτιμά ότι έως και 6,76 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή, εκ των οποίων περίπου 2 εκατομμύρια βρίσκονται μόνο στο Καράκας. Ειδικοί επισημαίνουν ότι η έκταση των ζημιών αυξήθηκε εξαιτίας της διαδοχικής εκδήλωσης των δύο επιφανειακών σεισμών.

Η περιφερειακή διευθύντρια του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού για την αμερικανική ήπειρο, Λόις Πέις, δήλωσε ότι «οι άνθρωποι εξακολουθούν να φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Πολλοί συνεχίζουν να περνούν τις νύχτες στους δρόμους.

Ο Ομάρ Ρέγες δήλωσε ότι έχασε περίπου 20 συγγενείς. «Έμεινα μόνος σε αυτή τη ζωή», είπε, περπατώντας ανάμεσα στα ερείπια όπου είχαν θαφτεί δύο από τα παιδιά του.

Στην πόλη Μαϊκετία σχηματίστηκαν ουρές έξω από καταστήματα και φαρμακεία, τα οποία εξυπηρετούσαν τους πολίτες έναν-έναν πίσω από κλειστές πόρτες. Σε κάποια στιγμή μία γυναίκα έπεσε στο έδαφος για να προστατεύσει με το σώμα της ένα πακέτο πάνες που είχε καταφέρει να αποκτήσει.

Παράλληλα, η αυξημένη κυκλοφορία και οι μεγάλες ομάδες μοτοσικλετιστών παρεμπόδισαν κατά διαστήματα τις επιχειρήσεις διάσωσης. Μεξικανοί στρατιώτες και εθελοντές ζητούσαν επανειλημμένα από όλους να επικρατήσει απόλυτη σιγή ώστε να εντοπίσουν σημάδια ζωής κάτω από τα συντρίμμια, όμως αρκετοί μοτοσικλετιστές, πολίτες αλλά και ένστολοι, συνέχισαν να κορνάρουν και να ανεβάζουν στροφές στις μηχανές τους, προκαλώντας την απογοήτευση των διασωστών.

Στην Κατία Λα Μαρ, δίπλα στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, ορισμένοι άρχισαν να παίρνουν βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα και χαρτί υγείας, από καταστήματα, ενώ άλλοι περικύκλωσαν ένα ιδιωτικό αγροτικό όχημα που μοίραζε ψωμί και νερό, μέχρι που επενέβη στρατιώτης. Ο χώρος στάθμευσης ενός φαρμακείου μετατράπηκε σε πρόχειρο καταυλισμό με μουσαμάδες, αιώρες και σκηνές.

Λίγα χιλιόμετρα μακριά, η 28χρονη Γιουλέιντι Καντένας στεκόταν απέναντι από μία πολυκατοικία κοινωνικής στέγασης που είχε καταρρεύσει, ελπίζοντας ότι ο γιος της, η μητέρα της και ο αδελφός της θα ανασυρθούν ζωντανοί.

Η ίδια κατάφερε να διαφύγει ξυπόλυτη από άλλο κτίριο που κατέρρεε την Τετάρτη και στη συνέχεια διαπίστωσε ότι η δωδεκαώροφη πολυκατοικία όπου έμενε η μητέρα της είχε καταρρεύσει ολοκληρωτικά.

«Ανέβηκα πάνω στα συντρίμμια και τους φώναξα να μου απαντήσουν, αλλά κανείς δεν απάντησε. Ούτε ο αδελφός μου, ούτε ο γιος μου, ούτε η μητέρα μου», είπε.

Διεθνής βοήθεια καταφθάνει στη Βενεζουέλα

Οι Αρχές της Βενεζουέλας ανακοίνωσαν ότι μέχρι την Παρασκευή είχαν φτάσει στη χώρα 861 εθελοντές από το Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ελ Σαλβαδόρ, την Ελβετία, την Κολομβία και άλλες χώρες, ενώ αναμένονται και νέες αποστολές.

Η μεταβατική πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ακόμη ότι συνομίλησε την Παρασκευή με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για την αποστολή διασωστικών ομάδων και εξοπλισμού ανθρωπιστικής βοήθειας.