Ο Μαρσέλο Μπιέλσα ανέλαβε πλήρως την ευθύνη τόσο για την ήττα της Εθνικής Ουρουγουάης από την Ισπανία με 1-0, όσο και για την συνολική απογοητευτική εικόνα της ομάδας του στο Μουντιάλ 2026.

«Δεν έχω αφήσει κάτι στο ποδόσφαιρο της Ουρουγουάης. Ένας προπονητής που είναι στη χώρα εδώ και τρία χρόνια και δεν έχει φέρει αποτελέσματα, δεν μπορεί να πει ότι έχει συνεισφέρει. Η τέταρτη θέση στα προκριματικά δεν έχει αξία, ούτε η τρίτη στο Copa America, για να μη μιλήσω για την παρουσία σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο», είπε αρχικά ο 70χρονος τεχνικός στην συνέντευξη Τύπου και πρόσθεσε:

«Θα μπορούσαμε να έχουμε επτά πόντους αλλά έχουμε δύο, αυτό είναι το αποτέλεσμα της παρουσίας μου στον πάγκο. Ήταν δουλειά μου να διαχειριστώ ένα γκρουπ παικτών και δεν κατάφερα να τους κάνω να αποδώσουν.

Εάν θέλετε εξηγήσεις, που δεν νομίζω ότι θέλετε, θα σας έλεγα ότι από τους επτά πόντους που δικαιούμασταν, πήραμε δύο. Είμαι υπεύθυνος για αυτά που έκανε η Ουρουγουάη σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Είμαι υπεύθυνος για όλη την απογοήτευση λόγω της δουλειάς που έκανα. Αλλά αν πρέπει να αναλύσω τι συνέβη, πρέπει να συμπεριλάβω και τα λάθη. Ο Μουσλέρα ήταν αυτός που αποφάσισε να φύγει και εγώ αντικατέστησα τον Βαλβέρδε επειδή ήθελα να ενισχύσω την επίθεση».