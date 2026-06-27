Παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό ο Κώστας Αντετοκούνμπο, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν τη λύση της συνεργασίας τους με τον παίκτη.
Ο Αντετοκούνμπο αποχωρεί από τους Πειραιώτες μετά από μια σεζόν, σε ένα καλοκαίρι σημαντικών αλλαγών, καθώς ο Ολυμπιακός θα κάνει αναδιαμόρφωση του ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν.
Ο Έλληνας σέντερ που αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν στον Άρη ως δανεικός, αναμένεται να παραμείνει στους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης υπογράφοντας πολυετές συμβόλαιο.
Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Κώστα Αντετοκούνμπο και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον @Kostas_ante13 και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 27, 2026
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