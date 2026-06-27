Παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό ο Κώστας Αντετοκούνμπο, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν τη λύση της συνεργασίας τους με τον παίκτη.

Ο Αντετοκούνμπο αποχωρεί από τους Πειραιώτες μετά από μια σεζόν, σε ένα καλοκαίρι σημαντικών αλλαγών, καθώς ο Ολυμπιακός θα κάνει αναδιαμόρφωση του ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Έλληνας σέντερ που αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν στον Άρη ως δανεικός, αναμένεται να παραμείνει στους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης υπογράφοντας πολυετές συμβόλαιο.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Κώστα Αντετοκούνμπο και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».