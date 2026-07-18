O Άρης βρίσκεται ένα βήμα πριν ολοκληρώσει μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του καλοκαιριού, καθώς όλα δείχνουν ότι η επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Οι επαφές ανάμεσα στους Κίτρινους και τον Παναθηναϊκό έχουν προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε δεν αποκλείεται ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες να υπάρξει ανακοίνωση!

Μάλιστα, ο Βασίλης Τολιόπουλος αποφάσισε να βάλει πολλά χρήματα από την τσέπη του για να φύγει από τον Παναθηναϊκό και να πάει στον Άρη, ενώ απέρριψε και τη μεγαλύτερη προσφορά του ΠΑΟΚ!

Τι έκανε όμως ο Σιάο μόλις ενημερώθηκε για την απόφαση του Έλληνα γκαρντ; Διαβάστε την αποκάλυψη του Sportdog.gr