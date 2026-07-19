Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε σήμερα από τρεις ρωσικούς πυραύλους και πέντε ναυτικοί σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι η τύχη άλλων πέντε μελών του πληρώματος παραμένει άγνωστη.

Το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, που ήταν φορτωμένο με δημητριακά, χτυπήθηκε από τρεις πυραύλους τύπου κρουζ «ενώ απομακρυνόταν από τη ζώνη των συγκρούσεων», ανέφερε η πηγή αυτή.

Οκτώ άνθρωποι διασώθηκαν και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα.

«Πρόκειται για μια νέα, σκόπιμη επίθεση της Ρωσίας εναντίον άοπλου πολιτικού πλοίου με ξένη σημαία, το οποίο δεν συνιστούσε απολύτως καμία απειλή. Η επίθεση αυτή είναι τρομοκρατική ενέργεια σε βάρος της ειρηνικής ναυσιπλοΐας και σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», τόνισε το Κίεβο.

While the world is still responding to Russia's brutal overnight attack on Kyiv, Moscow continues its campaign of terror throughout the day.



Russia has now struck a civilian vessel navigating Ukraine's maritime corridor. The crew included citizens of Syria and India. A Ukrainian… pic.twitter.com/pbzuRtI2yI — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 19, 2026

Σύμφωνα με τον Άντριι Σιμπίχα, που ασκεί χρέη υπουργού Εξωτερικών, το πλήρωμα ήταν κυρίως Σύροι και Ινδοί. Μεταξύ των νεκρών είναι και ο Ουκρανός πλοίαρχος.

#BREAKING Another foreign-flagged vessel takes a direct hit from a Russian missile in Odesa port. Enormous fire – the strike appears to have landed squarely on the bridge. No firefighting equipment in sight. Appears planned and targeted. Ships are being picked off like flies on a… pic.twitter.com/Fs7UBayqxD — Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) July 19, 2026

«Ενώ στον κόσμο συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη βάναυση νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, η Μόσχα συνεχίζει την εκστρατεία του τρόμου όλη την ημέρα», κατήγγειλε.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή ο ρωσικός στρατός εκτόξευσε περίπου 20 βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους 16, μία ημέρα μετά τις πολύνεκρες ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία. Ο ρωσικός στρατός βομβαρδίζει συχνά τα ουκρανικά λιμάνια, ιδίως στην περιοχή της Οδησσού.