Σε νέα επικίνδυνη φάση εισέρχεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με τα στρατιωτικά πλήγματα να επεκτείνονται σε διαφορετικά σημεία της Μέσης Ανατολής και τα Στενά του Ορμούζ να βρίσκονται στο επίκεντρο της έντασης. Παράλληλα, οι διαδοχικές επιθέσεις και οι εκρήξεις σε δεξαμενόπλοια εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του κόσμου.

U.S. Central Command (CENTCOM) announced it concluded another round of strikes against Iran at 9:00 p.m. ET on July 20, targeting military command centers, maritime capabilities, missile and drone launch sites, and air defense systems for the tenth consecutive night intending to… https://t.co/e6VYmo3vt6 pic.twitter.com/A6b0lMqn4B — OSINTdefender (@sentdefender) July 21, 2026

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ακόμη έναν γύρο πληγμάτων κατά του Ιράν στις 21:00 της 20ής Ιουλίου, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, στο στόχαστρο βρέθηκαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές δυνατότητες, θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στον περιορισμό της δυνατότητας του Ιράν να συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αξιολόγηση της αμερικανικής Κοινότητας Πληροφοριών, η κυβέρνηση του Ιράν είναι απίθανο να δεχθεί ουσιαστικό πλήγμα ή να μετριάσει τη διαπραγματευτική της στάση εξαιτίας των νέων στρατιωτικών επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως αναφέρουν αξιωματούχοι στην Washington Post, η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον παραμένουν, προς το παρόν, εγκλωβισμένες σε μια αόριστης διάρκειας κατάσταση μεταξύ ειρήνης και πολέμου, χωρίς να διαφαίνεται άμεση διέξοδος.

Συστάσεις προς τους Αμερικανούς ταξιδιώτες

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε νέα ταξιδιωτική οδηγία προς τους Αμερικανούς πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο, καλώντας τους να επιδείξουν αυξημένη προσοχή λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή και του κινδύνου περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης.

Ιδιαίτερη σύσταση απευθύνεται σε όσους βρίσκονται ήδη στη Μέση Ανατολή, οι οποίοι καλούνται να παραμείνουν σε αυξημένη επαγρύπνηση και να είναι προετοιμασμένοι για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, περιοδικά κλεισίματα του εναέριου χώρου και γενικότερες διαταραχές στις μετακινήσεις.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους πολίτες των ΗΠΑ που βρίσκονται εκτός της περιοχής να επανεξετάσουν την ανάγκη ταξιδιού προς ή μέσω της Μέσης Ανατολής.

Στην ανακοίνωσή του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί ακόμη ότι το Ιράν και οργανώσεις που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη ενδέχεται να στοχοποιήσουν αμερικανικά συμφέροντα, διπλωματικές εγκαταστάσεις ή τοποθεσίες που συνδέονται με Αμερικανούς πολίτες στο εξωτερικό.

Νέο ιρανικό πλήγμα σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ

Την ίδια ώρα, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης στο Κουβέιτ, σε αντίποινα για τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο IRNA, στόχος της επιχείρησης ήταν αμερικανικά πυραυλικά συστήματα HIMARS στη βάση Αριφτζάν.

Νέοι ισχυρισμοί για πλήγματα σε αμερικανικά συστήματα στο Μπαχρέιν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σε ξεχωριστή δήλωση ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών συστημάτων στο Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό τους, στόχος αποτέλεσαν ένα ραντάρ και σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή Μουχαράκ, ενώ ανέφεραν επίσης ότι σύστημα αεράμυνας Patriot στη Ρίφα επλήγη κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης επίθεσης με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Στις φλόγες δύο πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ

Η ένταση μεταφέρεται παράλληλα και στη θάλασσα. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποστήριξαν ότι δύο πετρελαιοφόρα τυλίχθηκαν στις φλόγες έπειτα από έκρηξη, καθώς επιχείρησαν να κινηθούν μέσω της λεγόμενης «μη ασφαλούς νότιας διαδρομής» στα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κρατικό δίκτυο IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι ομάδες διάσωσης προχώρησαν στην απομάκρυνση των πληρωμάτων από τα δύο πλοία.

Παράλληλα, απηύθυναν νέα προειδοποίηση προς τις ναυτιλιακές εταιρείες να προστατεύσουν τα πληρώματά τους, να μην εμπιστεύονται, όπως ανέφεραν, τις «ψευδείς πληροφορίες του αμερικανικού στρατού» και να αποφεύγουν τις θαλάσσιες διαδρομές που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει επικίνδυνες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης επανέλαβαν ακόμη την απειλή ότι, όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην περιοχή, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Υποστήριξαν μάλιστα ότι δεν θα επιτραπεί η εξαγωγή ούτε πετρελαίου ούτε φυσικού αερίου ούτε χημικών λιπασμάτων από την περιοχή.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το κρατικό ιρανικό δίκτυο IRIB μετέδωσε επίσης ότι ιρανικές δυνάμεις φέρονται να επιτέθηκαν σε ελληνικό δεξαμενόπλοιο στα νερά νότια του Ιράν και να το ακινητοποίησαν. Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε διακρίνεται πλοίο να φλέγεται, χωρίς ωστόσο να έχει εξακριβωθεί εάν πρόκειται πράγματι για το συγκεκριμένο ελληνικό τάνκερ.

🚨 BREAKING:



​Iran hit a Greek-owned oil tanker in the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/s4POHP9Go8 — GNX (@Gnx_Gnx1) July 20, 2026

Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά επιθέσεων που έχουν αναφερθεί τις τελευταίες ημέρες. Είχε προηγηθεί πλήγμα σε πετρελαιοφόρο με σημαία Κουβέιτ κοντά στις ακτές του Ομάν, στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ενώ την Κυριακή στόχος είχε γίνει και το δεξαμενόπλοιο KAVOMELEAS, ελληνικών συμφερόντων και με σημαία Μάλτας.

Από την πλευρά της, η CENTCOM αναφέρει ότι οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων μέσω του κρίσιμου θαλάσσιου διαδρόμου συνεχίζονται. Σύμφωνα με την αμερικανική ανακοίνωση, από τις αρχές Μαΐου οι δυνάμεις της έχουν συμβάλει στη διευκόλυνση της διέλευσης περίπου 900 εμπορικών πλοίων και φορτίων που αντιστοιχούν σε περίπου 450 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμηνύουν ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα συνεχίσει να πλήττει αμερικανικούς στόχους και να περιορίζει τη ναυσιπλοΐα όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις. Η αντιπαράθεση αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής και ενεργειακής κλιμάκωσης σε ολόκληρη την περιοχή.

Τραμπ σε Ιράν: «Κάθε φορά που σκοτώνει έναν Αμερικανό, θα το πληρώνει πολλές φορές»

Νέο αυστηρό μήνυμα προς το Ιράν έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ τη Δευτέρα, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι κάθε επίθεση που θα στοιχίζει τη ζωή σε Αμερικανό στρατιώτη θα έχει άμεση και πολλαπλάσια απάντηση από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε: «Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνει για αυτό πολλές φορές».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει ήδη δώσει σχετικές οδηγίες στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, στον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Ντάνιελ Κέιν και στην ηγεσία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου ήρθε λίγες ώρες μετά τους ισχυρισμούς των Φρουρών της Επανάστασης ότι πραγματοποίησαν τρεις ταυτόχρονες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επλήγησαν υπόστεγα συντήρησης και επισκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών των ΗΠΑ στο αεροδρόμιο Αλ-Σακχίρ στο Μπαχρέιν, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι οι εγκαταστάσεις καταστράφηκαν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση των συγκεκριμένων ισχυρισμών από αμερικανικής πλευράς.