Για δέκατη διαδοχική νύχτα συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα πληγμάτων έπειτα από εντολή του προέδρου της χώρας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν στις 16:00 ώρα Ανατολικής Ακτής (ET) και είχαν στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, οι οποίες, κατά την Ουάσινγκτον, χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Today at 4 p.m. ET, U.S. forces began a new round of strikes against Iran at the Commander in Chief's direction. The strikes are designed to further degrade Iranian military capabilities used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 20, 2026

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι σημειώθηκαν διαδοχικές εκρήξεις στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Σιρίκ, στην επαρχία Χορμοζγκάν, στα ανατολικά του Ιράν το βράδυ της Δευτέρας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το ακριβές σημείο όπου σημειώθηκαν οι εκρήξεις.

Λίγο νωρίτερα οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι αμερικανικός πύραυλος κρουζ αναχαιτίστηκε πάνω από την περιοχή Ρουντμπάρ-ε Τζονούμπι, στην επαρχία Κερμάν του κεντρικού Ιράν.

Η ανακοίνωση των IRGC μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Το Ιράν θα πληρώσει»

Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστούν, παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές εξακολουθούν να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την επίλυση της διαμάχης σχετικά με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

«Αυτή τη στιγμή, ο πρόεδρος Τραμπ είναι επικεντρωμένος στο να καταστήσει το Ιράν υπόλογο για τις παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης (MOU) και για τις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές ενέργειές του στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος σε δήλωση που απέστειλε σε δημοσιογράφους.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι αποφασισμένος να απαντήσει και για τον πρόσφατο θάνατο Αμερικανών στρατιωτών, τονίζοντας πως «αυτά τα συντριπτικά πλήγματα θα συνεχιστούν μέχρι ο πρόεδρος να αποφασίσει διαφορετικά». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σχεδόν 100 τραυματίες Αμερικανοί στρατιωτικοί από τις ιρανικές επιθέσεις του μήνα

Σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν από τις ιρανικές επιθέσεις που σημειώθηκαν αυτόν τον μήνα εναντίον πολλαπλών αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες του CBS News, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όπως αναφέρεται, ορισμένοι από τους τραυματίες υπέστησαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ οι περισσότεροι έχουν ήδη επιστρέψει στα καθήκοντά τους, σύμφωνα με δύο από τους αξιωματούχους που μίλησαν στο αμερικανικό δίκτυο.

Οι ίδιες πηγές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκαν οι στρατιωτικοί ούτε για τη σοβαρότητα όλων των περιστατικών.