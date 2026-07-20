Απρόοπτη τροπή πήρε το ταξίδι του Δημήτρη Αλεξάνδρου με προορισμό τη Νάξο, καθώς βρέθηκε μπροστά σε έναν έντονο διαπληκτισμό μεταξύ δύο επιβατών μέσα στο πλοίο.

Ο παρουσιαστής και μοντέλο μοιράστηκε το περιστατικό με τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσιεύοντας βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok. Στο στιγμιότυπο ακούγονται δύο άνδρες να ανταλλάσσουν φωνές και βρισιές, ενώ η ένταση είναι εμφανής στο κατάστρωμα του πλοίου.

Ο ίδιος, πάντως, αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ. Στο βίντεο εμφανίζεται ήρεμος, έχοντας δίπλα του τον σκύλο του, την ώρα που περιμένει να εκτονωθεί η ένταση και να ολοκληρωθεί το περιστατικό.

Το βίντεο συγκέντρωσε γρήγορα χιλιάδες προβολές και σχόλια στο TikTok, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τόσο τον καβγά όσο και την ψύχραιμη αντίδραση του Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο TikTok