Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε διαμέρισμα επί της οδού Καλλιγά, στον Πειραιά, παρουσιάζει πλέον βελτιωμένη εικόνα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεσή της.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 18:45 σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι, ενώ όλοι οι ένοικοι του κτιρίου απομακρύνθηκαν έγκαιρα και με ασφάλεια.

Παρά τη βελτίωση της κατάστασης, το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.